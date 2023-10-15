快訊

回絕藍營提的「開放式初選」 柯文哲列3大問題

西門町萬年大樓突停電！民眾驚慌離去 台電揭原因：140戶搶修中

民怨炸鍋！以色列人質遇害家屬怒批政府丟包 要求內唐亞胡下台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／偷遍雙北「5條通」蜘蛛大盜 在三重露餡落網　

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名傅姓慣竊不僅身背5條通緝，且在雙北市涉及20幾件竊盜案。日前他出現在三重區某超商門外被員警認出，立刻通報支援團團圍住，盤查時傅男還謊報弟弟的身分證號，露出馬腳企圖逃跑，被壓制上銬逮捕。

據了解，34歲傅姓男子設籍在新北市板橋區，因有毒癮又無工作收入，缺錢就偷竊，他膽子大且特別會爬牆，經常沿公寓、大樓外牆攀爬鐵窗登高，從頂樓或樓梯間、窗戶侵入住宅行竊，在雙北市涉及20多起竊案，近期又被台北、士林、欣北地檢署發布5條詐欺、竊盜、毒品通緝。

傅男居無定所，最近被發現偶而在三重地區活動，巡邏員警8日下午5時30分於三重區正義北路與平安街口，發現他站在超商店外低頭滑手機，先通報支援再上前盤查。

傅男故作鎮定謊報弟弟的身分證號，卻連連背錯，身分被識破時企圖趁隙逃脫，立刻被壓制上銬逮捕，身上還被搜出3包安非他命共5.59公克，隨即被帶返派出所，警詢後依通緝案件、違反毒品危害防制條例移送新北地檢署。

傅姓慣竊謊報弟弟的身分證號被識破，企圖逃跑被壓制上銬逮捕。記者林昭彰／翻攝
傅姓慣竊謊報弟弟的身分證號被識破，企圖逃跑被壓制上銬逮捕。記者林昭彰／翻攝
傅姓慣竊膽子大且特別擅長爬牆，經常沿公寓、大樓外牆攀爬鐵窗登高，從頂樓或樓梯間、窗戶侵入住宅行竊。記者林昭彰／翻攝
傅姓慣竊膽子大且特別擅長爬牆，經常沿公寓、大樓外牆攀爬鐵窗登高，從頂樓或樓梯間、窗戶侵入住宅行竊。記者林昭彰／翻攝
身上有５條通緝的傅姓慣竊，日前在三重區某超商門前低頭滑手機被員警認出，隨即上前盤查逮捕。記者林昭彰／翻攝
身上有５條通緝的傅姓慣竊，日前在三重區某超商門前低頭滑手機被員警認出，隨即上前盤查逮捕。記者林昭彰／翻攝
傅姓慣竊膽子大且特別擅長爬牆，經常沿大樓外牆攀爬鐵窗登高，從頂樓或樓梯間、窗戶侵入住宅行竊。記者林昭彰／翻攝
傅姓慣竊膽子大且特別擅長爬牆，經常沿大樓外牆攀爬鐵窗登高，從頂樓或樓梯間、窗戶侵入住宅行竊。記者林昭彰／翻攝

通緝 身分證

延伸閱讀

影／「煉金4招」詐264人...新北水房洗錢5.6億20人落網

落網了！北市和平高中恐嚇大屠殺案 貼文者是該校男學生

男欠百萬賭債搶銀樓 搭計程車逃逸1.5小時落網

影／高雄賓士駕駛撞轎車和女騎士 肇逃10分鐘落網一吹慘了

相關新聞

影／桃園轎車高速逆向衝撞14汽機車 11傷8送醫

桃園市余姓駕駛開車今天中午行經中壢區龍岡路二段、環中東路口，車子突然加速衝向對向車道、逆向撞擊對向及同向行駛的汽機車，造...

明揚大火10死113傷董事長兩度鞠躬致歉 醫藥費全額負擔

明揚國際科技公司9月22日大火造成10死逾百人輕重傷，明揚今開記者會說明後續，明揚國際董事長劉安晧等高層與5名律師兩度鞠...

2分鐘內吞4罰單 駕駛怨4200元飛了 還被記4點

南投魚池有民眾日前開車前往埔里，行經台14線愛蘭橋、南環路段時因轉彎未先駛入外側車道、未打方向燈等遭人向警方檢舉，短短2...

高雄蚵仔寮槍案大逆轉疑酒店糾紛追到梓官 廟公衰中彈

高雄梓官區蚵仔寮青龍宮今上午7時許傳出槍響，58歲蕭姓廟公遭對方開槍擊中左手臂、腹部，目前仍在急救中，原以為是蕭男與槍手...

剁雞直播中竟有人偷雞翅！婦人趁亂拿走 網友隔空急提醒

在新北市中和區景新市場賣雞肉的27歲游姓男子，昨天上午直播賣雞肉時，1名老婦人趁游男不注意偷偷將2隻雞翅膀放入袋中就離去...

北市男網路交友遭詐求助航警 面交現逮取款車手

航警局昨天接獲松山機場服務台報案疑有詐騙案，經查被害田男認識的女網友Ellie來台旅遊，卻有不明訊息要求他幫繳海關罰金1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。