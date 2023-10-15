影／偷遍雙北「5條通」蜘蛛大盜 在三重露餡落網　

新北市1名傅姓慣竊不僅身背5條通緝，且在雙北市涉及20幾件竊盜案。日前他出現在三重區某超商門外被員警認出，立刻通報支援團團圍住，盤查時傅男還謊報弟弟的身分證號，露出馬腳企圖逃跑，被壓制上銬逮捕。

據了解，34歲傅姓男子設籍在新北市板橋區，因有毒癮又無工作收入，缺錢就偷竊，他膽子大且特別會爬牆，經常沿公寓、大樓外牆攀爬鐵窗登高，從頂樓或樓梯間、窗戶侵入住宅行竊，在雙北市涉及20多起竊案，近期又被台北、士林、欣北地檢署發布5條詐欺、竊盜、毒品通緝。

傅男居無定所，最近被發現偶而在三重地區活動，巡邏員警8日下午5時30分於三重區正義北路與平安街口，發現他站在超商店外低頭滑手機，先通報支援再上前盤查。