2分鐘內吞4罰單 駕駛怨4200元飛了 還被記4點

南投魚池有民眾日前開車前往埔里，行經台14線愛蘭橋、南環路段時因轉彎未先駛入外側車道、未打方向燈等遭人向警方檢舉，短短2分鐘就吃上4張罰單，令他頗有微詞上網抱怨；警方表示，4次違規發生在不同時、地，因此依法開罰。

據了解，抱怨民眾家住魚池鄉，日前他在地方社團貼文指出，他近期一次收到4張罰單，是在8月25日被檢舉，指他在同月19日駕車行駛在台14線愛蘭橋、南環路一帶轉彎未先駛入外側車道、未打方向燈等，已違反道交條例而開單舉發。

而4張罰單分別是行經台14線中山與桃南路口左轉愛蘭橋未打方向燈、愛蘭橋右轉南環路卻未先駛入外側車道、愛蘭橋右轉南環路未打方向燈、安七街與育溪路口轉彎未打方向燈，3張罰單發生在下午4時13分，1張罰單則在4時14分。

由於，短短2分鐘就吃上4張紅單讓民眾頗有微詞，上網PO照片並抱怨短時間內遭連續舉發，3張未打方向燈各罰1200元、1張多車道右轉未先駛入外側車道罰600元，合計4200元之外，鴐駛人違規記點也被記了4點，直呼「挺衰的」。

不少網友看到他的罰單後，認為未打方向燈真的是其疏忽，被開班不冤；至於開上愛蘭橋要右轉南環路則真的是該路段最大陷阱，因愛蘭橋的橋梁不長，不熟路況的外地遊客或車流量大容易來不及變換車道，就可能因此違規而被檢舉受罰。