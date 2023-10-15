剁雞直播中竟有人偷雞翅！婦人趁亂拿走 網友隔空急提醒

在新北市中和區景新市場賣雞肉的27歲游姓男子，昨天上午直播賣雞肉時，1名老婦人趁游男不注意偷偷將2隻雞翅膀放入袋中就離去。觀看游男直播的網友見狀趕緊提醒，游男才驚覺雞翅膀遭竊。中和警方網路巡察發現後到場，游男表示這名婦人是熟客不願提告，警方將調閱監視器確認婦人身分並通知她到案說明。

有網友在「社會事新聞影音」上傳一段影片，在中和區景新市場賣雞肉的游姓男子，昨天上午10時許一邊剁雞肉一邊直播時，有1名身穿綠色上衣的老婦人來到攤位前，趁游男不注意拿起1隻雞翅膀就塞進手中提的塑膠袋內。隨後老婦人再拿起1隻雞翅膀假裝詢問價錢，游男不疑有他告知5隻100元後就繼續剁雞肉，老婦人竟再將這隻雞翅膀塞進袋子後就轉身離去。

此時觀看游男直播的網友發現後立即提醒游男，游男還疑惑地詢問：「真的假的？被偷2隻了！」、網友再度告知：「是問5隻100那個」游男重新查看直播錄影後才驚覺雞翅膀被偷，憤怒的向網友宣示：「絕對提告」、「絕對不會讓那個阿姨好過。」