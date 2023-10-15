生力軍報到！ 4名女義消加入台南東門消防分隊救災

為協助消防人員救災滅火，台南市消防局第七大隊東門分隊積極招募義消夥伴，10月邀集4名女性加入義消行列。東門分隊今天說，4名女義消不畏訓練的艱辛與勞累，不論是消防戰技操練、架繩登降、救護訓練、空呼氣消耗訓練等，即使汗流浹背也都全力以赴完成訓練。

義消新女力的加入開拓義消新篇章，原以為「義消」打火救災這種體力活的工作，傳統觀念僅有男性適合，但或許是環境與社會的改變，在男女平等的世代，女力也是一股不可小覷的力量。

東門4金釵義消是這次新加入的熱血夥伴，她們各自有穩定且專業的職業，分別是生技公司員工、社工員，健身教練，建築師事務所繪圖師。

有男消防員說，也許是連續劇「火神的眼淚」效益，讓執筆的手變成握瞄之臂；抑或是現實事件的感動，讓彈鍵之指願成生命之鍊的一環。

台南市消防局長李明峯與第七大隊長石家源都肯定地說，民力的加入擴增救災可用量能，更因百工百業夥伴的參與，無形中也增添不同領域的專業技能，對於災害搶救更可多樣化運用，使救災更顯效率。