影／林口休旅車闖紅燈撞飛斑馬線上男童 警方追究未報案

新北市林口區昨天有1輛休旅車，闖紅燈撞飛在斑馬線奔跑的小男童，肇事駕駛趕緊將孩子送醫，並與家長私下和解未報案。車禍過程影片被上傳臉書，警方看見影片通知雙方到案，針對闖紅燈、未禮讓行人、未依規定報案等違規行為開罰。

據了解，53歲宋姓男子駕駛白色休旅車，昨天上午11時許行經林口區文化三路一段525巷口時，前方有3組交通號誌亮起紅燈，且至少有2輛汽車、3輛機車在中線、外線車道停下等待。

但宋男自稱未注意到號誌，快速從內線左轉專用道闖紅燈通過，這時恰巧有家長帶孩子走斑馬線過馬路，4歲男童突然往前奔跑，家長來不及攔阻，男童瞬間被休旅車撞上。

後方車輛的行車記錄器拍下整個撞擊過程，相當嚇人，事後影片上傳到臉書社團「林口大家庭」，網友留言一片罵聲，紛紛抨擊汽車闖紅燈害人不淺。

警方看見貼文清查發現，當時110、119均未接到報案，調閱路口監視器鎖定車號、通知雙方當事人到案說明。原來發生車禍當下，肇事駕駛連忙載孩子就醫包紮檢查，幸好男童僅輕微擦挫傷，並無大礙，雙方私下和解未報案。