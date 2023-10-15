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明揚大火燒成廢墟百人死傷 律師：廠房將拆除重建

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

明揚國際科技公司9月22日大火造成逾百人死傷，明揚今開記者會說明後續補償善後事宜，對廠區後續修復，廠區危險物品儲放量等工安問題，明揚律師許乃丹說，靜待檢調，配合地檢署與主管機關司法與行政調查，為了後續重建復工，也會研擬相關標準作業程序，廠房後續會拆除重建。

律師許乃丹說，化學物品存放量多少，是否危害到相關工安都靜待檢方調查。未來關於貯存量部分，公司會提撥很高金額，建制更好安全設備環境，聘請包含消防、防爆、安全文化等至少3位以上工安消防專家顧問團，以最高標準檢視復工規畫及執行，更將投人大量費用建置化學品儲置使用設備，營造員工安全就業環境是未來首重目標。

對於廠區後續規畫？許乃丹說，廠區會全部拆除然後重建；明揚董事長劉安晧今率團隊兩度致歉，劉安晧說，目前一切調查中，尊重司法，不方便說什麼，對於發生這件事情，非常難過，感到抱歉，對大家說聲抱歉。

明揚今開記者會，律師許乃丹（左）說明後續補償善後事宜，右為明揚國際科技公司董事長劉安晧。記者劉星君／攝影
明揚今開記者會，律師許乃丹（左）說明後續補償善後事宜，右為明揚國際科技公司董事長劉安晧。記者劉星君／攝影
明揚大火過後廠區宛若廢墟，明揚今表示，後續會拆除重建，並聘搶公安消防專家顧問團，以最高標準檢視復工規畫、執行。記者張已亷／攝影
明揚大火過後廠區宛若廢墟，明揚今表示，後續會拆除重建，並聘搶公安消防專家顧問團，以最高標準檢視復工規畫、執行。記者張已亷／攝影

工安 司法 律師

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