快訊

含纖維、鉀和抗氧化成分 研究稱它有助降血壓水果中表現最佳

林佳龍當市長藍線就不卡？網友噓賴神不用決戰中台灣了

「沒有蜜蘋果這品種！」福壽山農場揭真相 網驚：長知識了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹北連鎖健身房爆教練幫簽名買課程 業者：已內部懲處

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹李先生來信投訴，指出竹北某連鎖健身房疑盜用個資還偽造簽名，日前他收到健身房訊息，告知他購買教練課程，但他非常確定沒有買課，一問才得知教練利用他的名義幫其他客人買課，還偽造他的簽名。業者也表示，此堂體驗課程因該名教練系統操作疏失，致使會員不滿，雖已向會員說明，但因此行為違反公司規定，已依內部懲處辦理。

李先生於信中指出，9月29日收到健身房傳訊息給他，告知他有買一堂教練課，但他非常確定並沒有買課，也沒有進健身房和教練專員聯繫。看到此訊息後，他打電話給教練詢問，但教練說：「因為有一位大媽想要買課，但她目前是體驗的，所以不能在他名下買課」，所以借用他的名下買一堂課。

李先生強調，他事先完全不知道這件事，教練也都沒有和他詢問、得到他的同意，為什麼教練可以擅自用他的個資來幫其他客人買課？自己也是收到健身房傳的電子合約書才得知，且合約書上教練還幫他簽名。

新竹縣消保官辦公室表示，已接獲該起消費申訴，將發文給業者請他們15日內與消費者妥善處理，並回覆縣府。至於若業者違反個人資料保護法相關規定，將移請相關主管機關查辦。

業者也表示，李先生確為會員，而該堂課程為體驗課程，無須購買。此堂體驗課程因該名教練系統操作疏失，致使會員不滿，雖已向會員說明，但因此行為違反公司規定，已依內部懲處辦理。

新竹李先生來信投訴，指出竹北某連鎖健身房疑盜用個資還偽造簽名。圖／民眾提供
新竹李先生來信投訴，指出竹北某連鎖健身房疑盜用個資還偽造簽名。圖／民眾提供

健身 新竹 個資

延伸閱讀

竹北水圳森林公園老鼠橫行 家長與童野餐擔心被咬

上健身房是減肥唯一方法？ 她做「1簡單運動」成功瘦身29公斤

早上健身最有用？勤跑健身房還瘦不了或沒變壯？教練曝光5大誤區千萬不要踩

健身房宰殺銀髮族 立委：落實審閱期規定

相關新聞

明揚大火10死113傷董事長兩度鞠躬致歉 醫藥費全額負擔

明揚國際科技公司9月22日大火造成10死逾百人輕重傷，明揚今開記者會說明後續，明揚國際董事長劉安晧等高層與5名律師兩度鞠...

婦人走路摔倒在地下停車場出口 轎車來不及直接輾壓結果超展開

嘉義市有名婦人走路經過某大樓停車場出口，不小心摔倒在車道上，無巧不巧剛好有輛車正從地下停車場駛出來，車輛因為加速與因視線...

高雄蚵仔寮槍案大逆轉疑酒店糾紛追到梓官 廟公衰中彈

高雄梓官區蚵仔寮青龍宮今上午7時許傳出槍響，58歲蕭姓廟公遭對方開槍擊中左手臂、腹部，目前仍在急救中，原以為是蕭男與槍手...

高雄青龍宮傳槍響廟公遭人開10槍 手、腹中彈送醫搶救

高雄梓官區蚵仔寮旁的青龍宮今天上午7時許傳槍響，廟公蕭姓男子疑與他人發生糾紛，3、4名男子搭2車今早前往青龍宮尋仇，見蕭...

高雄蚵仔寮漁港今晨傳8聲槍響 55歲男中彈倒地急救中

高雄梓官區蚵仔寮青龍宮今上午7時許傳出槍響，55歲蕭姓男子疑與他人發生糾紛，遭對方開槍擊中四肢，廟方人員見到槍擊案，迅速...

明揚大火燒成廢墟百人死傷 律師：廠房將拆除重建

明揚國際科技公司9月22日大火造成逾百人死傷，明揚今開記者會說明後續補償善後事宜，對廠區後續修復，廠區危險物品儲放量等工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。