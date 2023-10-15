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竹北連鎖健身房爆教練幫簽名買課程 業者：已內部懲處
新竹李先生來信投訴，指出竹北某連鎖健身房疑盜用個資還偽造簽名，日前他收到健身房訊息，告知他購買教練課程，但他非常確定沒有買課，一問才得知教練利用他的名義幫其他客人買課，還偽造他的簽名。業者也表示，此堂體驗課程因該名教練系統操作疏失，致使會員不滿，雖已向會員說明，但因此行為違反公司規定，已依內部懲處辦理。
李先生於信中指出，9月29日收到健身房傳訊息給他，告知他有買一堂教練課，但他非常確定並沒有買課，也沒有進健身房和教練專員聯繫。看到此訊息後，他打電話給教練詢問，但教練說：「因為有一位大媽想要買課，但她目前是體驗的，所以不能在他名下買課」，所以借用他的名下買一堂課。
李先生強調，他事先完全不知道這件事，教練也都沒有和他詢問、得到他的同意，為什麼教練可以擅自用他的個資來幫其他客人買課？自己也是收到健身房傳的電子合約書才得知，且合約書上教練還幫他簽名。
新竹縣消保官辦公室表示，已接獲該起消費申訴，將發文給業者請他們15日內與消費者妥善處理，並回覆縣府。至於若業者違反個人資料保護法相關規定，將移請相關主管機關查辦。
業者也表示，李先生確為會員，而該堂課程為體驗課程，無須購買。此堂體驗課程因該名教練系統操作疏失，致使會員不滿，雖已向會員說明，但因此行為違反公司規定，已依內部懲處辦理。
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