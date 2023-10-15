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5旬男心肌梗塞發作昏倒 製麵廠靠「這物」救回員工一命

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園某製麵工廠一名59歲李姓員工，日前上班時突倒地昏迷，失去生命徵象，一旁同事發現後嚇得打119，配合桃園市消防局救災救護指揮中心線上指導，進行CPR急救，幸好工廠有設置AED（自動體外心臟去顫器），同事依AED語音操作並替李男同時電擊，讓他在救護人員到達前就恢復呼吸心跳。

當時大林消防分隊救護人員趕到現場，接觸到李男後評估其生命徵象，發現李男經同事第一時間立即CPR、AED電擊一次，已經恢復自主性呼吸及心跳，救護人員立即施作12導程心電圖，並判讀疑似為心肌梗塞，緊急後送至醫院搶救，經救治後近日已康復出院，而消防隊昨下午也特地給予救人同事肯定。

出勤的救護人員同時也是高級救護技術員張博盛說明，除了立即CPR外，幸好廠方有設置AED，可以第一時間由機器判讀是否要電擊，即使從未操作過的民眾，只要依AED圖文說明或語音提示皆可操作，經由及早CPR及電擊可有效提高患者存活率。

大林消防分隊長黃章瑋表示，患者OHCA（到院前心肺功能停止）在救護人員抵達接手前，周遭親人或民眾是最快能伸出援手的關鍵角色，提升救活率的要訣在於初期「三及」：及早呼救、及早CPR、及早電擊。依據衛生福利部公布的「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」外，其他場所可依人流或員工人數評估自設AED，透過CPR+AED將有助於提高OHCA救活率。

大林消防分隊昨下午特地給予救人的同事肯定。記者周嘉茹／翻攝
大林消防分隊昨下午特地給予救人的同事肯定。記者周嘉茹／翻攝
桃園某製麵工廠59歲李姓員工日前上班時突心肌梗塞發作。記者周嘉茹／翻攝
桃園某製麵工廠59歲李姓員工日前上班時突心肌梗塞發作。記者周嘉茹／翻攝
多虧同事緊急救護處置，讓男子在救護人員抵達前就恢復呼吸心跳。記者周嘉茹／翻攝
多虧同事緊急救護處置，讓男子在救護人員抵達前就恢復呼吸心跳。記者周嘉茹／翻攝

AED CPR

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