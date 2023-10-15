七旬老婦人迷途街頭 管區警員眼尖一眼認出護送返家
76歲林姓老婦人昨晚9點多，獨自一人走在台南市中西區五妃街，在路口徘徊許久，警員接獲熱心民眾報案前往處理，警員鄭育昇一眼就認出，竟是自己警勤區里內之前曾走失的老婦人，並順利安全護送林婦返回住家。
台南市警二分局南門派出所警員鄭育昇、詹雅淳，昨晚間9點多執行巡邏勤務時，接獲民眾報案在五妃街有迷途老婦人。員警到場後，報案人表示發現該婦人疑似有失智狀況，在路口徘徊許久不知道如何回家，因此報案請求警方協助。
警員鄭育昇一眼就認出，竟是自己警勤區里內之前曾走失的76歲林姓老婦人，並順利安全護送林婦返回住家，報案人驚呼警察也太厲害了吧，一眼就能認出林姓婦人，而且姓名及地址也都背得滾瓜爛熟。
鄭育昇表示，管區熟識轄區住戶是理所當然，何況林婦之前走失也曾處理過，所以看到林婦身影就能認出她的身分，報案人也讚嘆鄭姓警員真是名副其實的人民保母。
台南市警二分局表示，民眾家中若有失智長者，務必多加留意看顧，尤其出門應有親友在旁照料，切勿讓其單獨外出，避免類似情事發生，家屬也可向各直轄市、縣市警察局鑑識中心(科)或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，以利未來如有協尋需求時，能即時身分辨識，替失智長者找到回家的路。
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