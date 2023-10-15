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大甲媽鑾轎遶境停駕義里派出所前 所長率隊唸疏文

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

大甲鎮瀾宮預計明年年底舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮，最近在當地遶境五十三庄，今天在后里區最後一天行程，前天更首次停駕台中市大甲警分局義里派出所前，所長紀適華率員警和協勤民防、義警和志工唸疏文，祈求治安平穩、交通順暢；紀適華今天說，當時的心情興奮又激動。

今年4月30日大甲媽遶境回鑾後，開始一連串建醮的暖身活動，進行遶境五十三庄行程，大甲媽遶境五十三庄，分成6周遶境6個醮壇，從海線走到山線，大甲鎮瀾宮原本就是大甲、大安、外埔和后里地區五十三庄的信仰中心，這次的遶境活動象徵凝結著五十三庄對大甲媽祖的虔誠信仰。

慶成祈安七朝清醮擁有6個醮壇，大甲媽祖從6月底開始遶境大安區神農壇、大甲北區媽祖壇、溪北區北極壇、大甲南區觀音壇、外埔區三官壇，最終站目的地是位於后里的天師壇，今天是最後一天行程。

大甲分局為維護活動安全及交通疏導管制，員警與義交日夜維持交通與活動秩序，適逢大甲媽在后里區遶境機遇，義里派出所長紀適華特別邀請大甲媽祖鑾轎蒞臨義里所前駐轎，祈望媽祖保祐轄區治安平穩，同仁執勤平安。

義里派出所從未有大甲媽祖駐轎殊遇，所長紀適華前天擺設香案與供品，與義里所員警、義警、民防、志工、警友站等單位人員恭迎媽祖聖駕，祈求媽祖庇佑轄區內民風善良、萬邦樂業、治安平穩、交通順暢、警民同心、守護后邑、全體員警身體健康萬事如意。

大甲鎮瀾宮預計明年底，舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮，今天正在后里區遶境，前天在后里區停駕義里派出所前。圖／警方提供
大甲鎮瀾宮預計明年底，舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮，今天正在后里區遶境，前天在后里區停駕義里派出所前。圖／警方提供
大甲鎮瀾宮預計明年底，舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮，今天正在后里區遶境，前天在后里區停駕義里派出所前。圖／警方提供
大甲鎮瀾宮預計明年底，舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮，今天正在后里區遶境，前天在后里區停駕義里派出所前。圖／警方提供
大甲鎮瀾宮預計明年底，舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮，今天正在后里區遶境，前天在后里區停駕義里派出所前，所長率隊唸疏文。圖／警方提供
大甲鎮瀾宮預計明年底，舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮，今天正在后里區遶境，前天在后里區停駕義里派出所前，所長率隊唸疏文。圖／警方提供

大甲媽祖 遶境 后里

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