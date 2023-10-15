明揚大火10死113傷董事長兩度鞠躬致歉 醫藥費全額負擔

明揚國際科技公司9月22日大火造成10死逾百人輕重傷，明揚今開記者會說明後續，明揚國際董事長劉安晧等高層與5名律師兩度鞠躬道歉，律師許乃丹說，今附上公開信託基金5億元契約書，強調後續傷者醫藥費會全額負擔。至目前為止，公司已支出相關費用約2530萬元，啟動後續補償。

明揚董事長劉安晧、明安董事長鄭錫潛、明揚總經理呂英誠、明安總經理周益男，明揚協理鄭紹廷與律師團兩度致歉，劉安晧說，很抱歉，為尊重司法，檢方偵辦中，不方便說什麼，對發生這件事非常難過，對大家說聲抱歉。

律師許乃丹說，明揚9月26日與銀行簽約設置5億信託基金，受災人數統計10人罹難、113人受傷。10位罹難者已先發每人30萬元慰問金；公司在10月13日依勞基法給付6位罹難員工每人5個月平均工資的喪葬費、及40個月平均工資死亡補償，6位喪禮費均由公司全額負擔；因公殉職4名消防員，國家雖有給付撫卹金，公司仍決定另撥付款項補償。

許乃丹說，明揚參考如高雄氣爆、桃園敬鵬大火、聯華食品大火等大型事故補償模式。記者會後公司及律師團安排時間訪視罹難消防員及公司員工家屬，以最快速度把補償數額洽談完成。傷者部分，因每人傷勢不一，組專責小組，瞭解每名受災者受損情形及實際需求，律師團也協助後續補償，排定密集訪視時程，分批與輕重傷受災人員洽談補償。

重傷消防員及員工，明揚除先給付每人2萬慰問金，並啟動關懷計畫探訪每名傷者；另外尚住院者若持續支出看護、醫療、購買輔具及營養補充品等費用需求，公司因應個別需求提供急用金支應，專人每天滾動了解傷者需求。針對對每名傷者都有專責小組對應窗口。罹難者家屬，明揚都設專人持續關懷照顧。

員工薪資部分，許乃丹說，不論員工有無轉任他職，明揚對每名員工均按月給付薪資至112年12月31日，中秋節獎金已如期發放。員工就業啟動調查，確認每名員工是否願意續留公司或需協助轉介，公司未來復工重建是否願意再回公司上班等意願。鄰損部分已與受到損害周遭公司、學校或人員完成聯繫，逐一洽談賠償方案。

明揚指出，醫療費用，明揚預備二千萬元因應，承諾絕對全額負擔，絕不推拖，會後與屏縣府衛生局接洽後續醫療費用負擔。公司目前已支出相關費用約2530萬元。現仍有11人住院，8名員工、3名消防員。

明揚指出，此事故已委託台灣職業安全學會以第三方公正，對大火及爆炸原因調查及提出報告。為後續重建復工，將聘請包含消防、防爆、安全文化等至少3人以上工安消防專家顧問團，以最高標準檢視復工規畫、執行，投人大量費用建置化學品儲置使用設備，員工安全就業環境是未來首重目標。