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繳不出600元！獨居老醫師被妻捲走一生積蓄 今中風貧病無人問

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導

高雄一名83歲的老醫師，年輕時病人很多，賺的錢都寄到北美，讓妻兒在北美生活，退休前妻子告訴他，賣掉台灣所有房產，錢寄到北美給她，買更大房子，一家在北美團圓，老醫師照做，妻兒卻自此失聯，他一氣之下中風，住進安養院，因欠繳每月600元高雄縣醫師公會的公費，寂寥的遭遇因此曝光。

「他的遭遇，讓許多同為『台獨』與『內在美』醫師不勝唏噓」。高雄縣醫師公會理事長王宏育說，他前天看到一個待批的公會公文，就是向這位老醫師催繳會費，老醫師已1年多沒繳600元會費，累計欠款約1萬元。

王宏育說，經他了解，這位醫師年輕的時候病人很多，賺的錢都讓妻兒帶到北美洲去了，真的是獨自在台灣生活的「台獨」與妻小在國外的「內在美」，在台灣努力的照顧病人，業績呱呱叫，所有的收入都寄到北美去，是一個好男人，好丈夫。

王宏育說，這名醫師後來老了，想要退休，這位先生娘建議這位醫師，把台灣所有的房子財產都賣掉，錢先寄到北美洲給她，買更大更好的房子，等著醫師過去團圓，沒有想到錢全部寄過去後，妻子兒女就全部失蹤了，用盡任何方法，也聯絡不上了，老醫師接著病倒了，中風了。

王宏育說，這名已無房產的老醫師，用手邊最後一筆錢，全繳給安養院，換得到死前可住在安養院的資格，但他也變得孑然一生，連醫師公會每個月600元的會費也繳不起，因此持續欠費。

王宏育說，公會有為每位醫師會員投保，若死了，遺屬可領25萬元給付，這名老醫師受益人是妻子，「我們不知是否到那個時候，這名醫生娘才會出現？」，經查老醫生還有名妹妹在台灣，妹妹說哥哥的現況，是真的連600元也繳不出來。

王宏育說，現公會正與律師研究，徵得老醫師同意是否願更改身故受益人為妹妹，再以他死後，受益人可領25萬元為誘因，讓妹妹願幫哥哥繳會費，與偶爾到安養院探望哥哥，希望不要讓這名曾叱吒風雲的醫師，人生最後一段日子如此寂寥。

這名老醫師的際遇，已在高雄醫師圈傳開，有醫師說，「台獨+內在美= 無情+悲情」、「那位醫師娘不是笨就是可惡」，還有醫生說，聽到更慘的，一名「台獨」醫師突然在診間往生，在外國親人連回來都不回來，託人燒一燒，把物業賣一賣，就隨風而去了。

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老醫師在台行醫一生，所賺的錢都寄給在國外的妻兒，老來無人聞問，住在台灣安養院裡。圖中人非文中案例。示意畫面。圖／記者吳慧芬翻攝
老醫師在台行醫一生，所賺的錢都寄給在國外的妻兒，老來無人聞問，住在台灣安養院裡。圖中人非文中案例。示意畫面。圖／記者吳慧芬翻攝
老醫師在台行醫一生，所賺的錢都寄給在國外的妻兒，老來無人聞問，住在台灣安養院裡。圖中人非文中案例。示意畫面。圖／記者吳慧芬翻攝
老醫師在台行醫一生，所賺的錢都寄給在國外的妻兒，老來無人聞問，住在台灣安養院裡。圖中人非文中案例。示意畫面。圖／記者吳慧芬翻攝

醫師 台獨 妹妹

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