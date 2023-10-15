蚵仔寮槍擊案 白色BMW轎車疑3人廟前開槍 目擊者嚇壞「像戰爭」

高雄梓官區蚵仔寮青龍宮今上午7時許傳出槍響，58歲蕭姓廟公遭對方開槍擊中左手臂、腹部，廟方人員見到槍擊案，迅速通報警消到場，救護人員抵達後將中槍的蕭男送醫，槍手逃逸中，警方在現場找到10枚彈殼，因蕭男仍在急救，警方全力追緝槍手釐清事發原因。

據了解，蕭男為青龍宮廟公，在廟裡工作約2年多，平時都上晚班，早上6點交接給下位廟公，熟悉蕭男的民眾推測槍手早就知道廟公交接班時間，才會趁他下班時跑到廟裡開槍。

據目擊民眾表示，當時一輛白色BMW轎車停在廟前，車上3人隨即下車拿著疑似「長槍」往廟裡走，沒多久他就聽到連續幾聲像「鞭炮聲」的槍響，他回到現場就看到地上都是彈殼，就像戰爭一樣，有夠可怕。