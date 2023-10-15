快訊

以色列法醫驗屍發現 被哈瑪斯殺害者遭酷刑、性侵痕跡

大腦已有失智病變，卻仍享有活躍老年可能嗎？名醫曝2個關鍵

整理包／AI 力即國力！廣達林百里 AI 10大金句一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蚵仔寮槍擊案 白色BMW轎車疑3人廟前開槍 目擊者嚇壞「像戰爭」

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導

高雄梓官區蚵仔寮青龍宮今上午7時許傳出槍響，58歲蕭姓廟公遭對方開槍擊中左手臂、腹部，廟方人員見到槍擊案，迅速通報警消到場，救護人員抵達後將中槍的蕭男送醫，槍手逃逸中，警方在現場找到10枚彈殼，因蕭男仍在急救，警方全力追緝槍手釐清事發原因。

據了解，蕭男為青龍宮廟公，在廟裡工作約2年多，平時都上晚班，早上6點交接給下位廟公，熟悉蕭男的民眾推測槍手早就知道廟公交接班時間，才會趁他下班時跑到廟裡開槍。

據目擊民眾表示，當時一輛白色BMW轎車停在廟前，車上3人隨即下車拿著疑似「長槍」往廟裡走，沒多久他就聽到連續幾聲像「鞭炮聲」的槍響，他回到現場就看到地上都是彈殼，就像戰爭一樣，有夠可怕。

警方根據監視器畫面，初判槍手應分乘兩輛轎車到場，事發後隨即逃離現場，因蕭男仍在急救，尚未詢問筆錄，是否因債務、感情還是其他糾紛引爆殺機，警方仍在追查中。

警方在現場找到10枚彈殼。記者張議晨/攝影
警方在現場找到10枚彈殼。記者張議晨/攝影
蕭姓廟公中彈後倒在廟前台階，警方在現場找到10枚彈殼。記者張議晨/攝影
蕭姓廟公中彈後倒在廟前台階，警方在現場找到10枚彈殼。記者張議晨/攝影
警方在現場找到10枚彈殼。記者張議晨/攝影
警方在現場找到10枚彈殼。記者張議晨/攝影

槍擊 監視器

延伸閱讀

高雄青龍宮傳槍響廟公遭人開10槍　手、腹中彈送醫搶救

限時加贈3年6萬公里BSI原廠保養套裝 全新2024年式BMW X3與X4暢享駕馭樂趣

BMW電池肥單 三陸企包下

2023年前九月純電車已賣破21.7萬輛！BMW穩坐第三季豪華品牌銷量冠軍

相關新聞

明揚大火10死113傷董事長兩度鞠躬致歉 醫藥費全額負擔

明揚國際科技公司9月22日大火造成10死逾百人輕重傷，明揚今開記者會說明後續，明揚國際董事長劉安晧等高層與5名律師兩度鞠...

婦人走路摔倒在地下停車場出口 轎車來不及直接輾壓結果超展開

嘉義市有名婦人走路經過某大樓停車場出口，不小心摔倒在車道上，無巧不巧剛好有輛車正從地下停車場駛出來，車輛因為加速與因視線...

高雄青龍宮傳槍響廟公遭人開10槍 手、腹中彈送醫搶救

高雄梓官區蚵仔寮旁的青龍宮今天上午7時許傳槍響，廟公蕭姓男子疑與他人發生糾紛，3、4名男子搭2車今早前往青龍宮尋仇，見蕭...

高雄蚵仔寮漁港今晨傳8聲槍響 55歲男中彈倒地急救中

高雄梓官區蚵仔寮青龍宮今上午7時許傳出槍響，55歲蕭姓男子疑與他人發生糾紛，遭對方開槍擊中四肢，廟方人員見到槍擊案，迅速...

新北科技男砸360萬投資虛擬幣 大學女兒機警報案逮2嫌

在科技公司上班的55歲吳姓男子日前加入LINE投資群組，聽信對方話術多次交付360萬元投資虛擬貨幣，對方前天又要吳男再交...

大甲媽鑾轎遶境停駕義里派出所前 所長率隊唸疏文

大甲鎮瀾宮預計明年年底舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮，最近在當地遶境五十三庄，今天在后里區最後一天行程，前天更首次停駕台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。