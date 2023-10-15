高雄青龍宮傳槍響廟公遭人開10槍 手、腹中彈送醫搶救

高雄梓官區蚵仔寮旁的青龍宮今天上午7時許傳槍響，廟公蕭姓男子疑與他人發生糾紛，3、4名男子搭2車今早前往青龍宮尋仇，見蕭男就開槍，槍聲四起，蕭措手不及，當場左手臂和腹部中彈，倒臥血泊，嫌犯一行人即驅車逃離；蕭送醫時意識清楚，正進行搶救；警方在現場尋獲10顆彈殼，正全力追緝犯嫌，釐清殺人動機。

岡山警分局警方今天上午7時許接獲民眾報案，指位於梓官區中正路上青龍宮廟宇有民眾遭人開槍受傷；警消獲報到場，發現擔任廟公的55歲蕭姓男子，左手臂和腹部各有一處槍傷，蕭滿身是血倒臥在地，但意識清楚，救護員火速將他送往國軍左營醫院搶救。

警方在現場採證，發現地上遺留10顆彈殼，調閱監視器追查，查知當時有兩車和3、4名男子在場，一下車看到蕭男就開槍，其中一槍打中民宅牆壁，犯嫌見蕭中彈倒地後，一群人即驅車逃離現場，尋仇教訓意味濃厚。