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苗栗神仙縱走8人遭虎頭蜂攻擊 消防局：此路線秋冬常有蜂群巡邏

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

台南市自組團登山隊伍昨天中午在苗栗縣獅潭鄉神仙縱走途中，疑遭到虎頭蜂攻擊，8人遭蜂螫，其中5人送醫後並無大礙，縣府消防局提醒民眾秋天是野蜂活動的高峰期，野外要小心注意防止蜂螫。

苗栗縣南庄鄉、三灣鄉神桌山，獅潭鄉仙山稜線的神仙縱走是熱門登山路線，縣政府消防局昨天中午12點15分接獲報案，路線的第14號、15號樁間有8人遭蜂螫，意識皆清楚，調派獅潭、南庄、三灣分隊4車、8人上山救援。

8名傷者其中1名男性由同團登山客陪同，返回仙山登山口，7人往桃牛坪登山口下山，2人不願就醫，另2男3女登山客分別送醫，他們年紀52歲至60歲之間，送苗栗市弘大、頭份市為恭醫院，並無大礙。傷者表示，虎頭蜂是從地上冒出來的。消防人員研判攻擊人的可能為中華大虎頭蜂，消防局已經封閉登山步道，待摘除蜂窩後才會開放。

消防局指出，發生被蜂螫是台南市42人自組登山團，同一地點先前也發生類似事件，消防人員設置警示牌，並加上封鎖線提醒登山客注意，尤其目前正值蜂群繁殖期，加上要儲備過冬食物，數量特別多、性情也最兇猛，野外活動更要特別小心注意，遇巡邏蜂近身時要保持冷靜，不要攻擊牠、勿揮舞，讓牠安靜離去。

「神仙縱走」是三灣鄉神桌山和獅潭鄉仙山之間的稜線山徑，也是苗栗相當熱門的登山步道，一般登山客通常由海拔較高的仙山，沿著稜線向北經過福南山，再縱走到神桌山，全程約13公里、費時6-8小時。

台南市42人登山隊伍昨天中午在苗栗縣獅潭鄉神仙縱走途中，疑遭到虎頭蜂攻擊，8人遭蜂螫，其中5人送醫，醫治後並無大礙。圖／民眾提供
台南市42人登山隊伍昨天中午在苗栗縣獅潭鄉神仙縱走途中，疑遭到虎頭蜂攻擊，8人遭蜂螫，其中5人送醫，醫治後並無大礙。圖／民眾提供
台南市42人登山隊伍昨天中午在苗栗縣獅潭鄉神仙縱走途中，疑遭到虎頭蜂攻擊，8人遭蜂螫，其中5人送醫，醫治後並無大礙。圖／民眾提供
台南市42人登山隊伍昨天中午在苗栗縣獅潭鄉神仙縱走途中，疑遭到虎頭蜂攻擊，8人遭蜂螫，其中5人送醫，醫治後並無大礙。圖／民眾提供
台南市42人登山隊伍昨天中午在苗栗縣獅潭鄉神仙縱走途中，疑遭到虎頭蜂攻擊，8人遭蜂螫，其中5人送醫，醫治後並無大礙。圖／民眾提供
台南市42人登山隊伍昨天中午在苗栗縣獅潭鄉神仙縱走途中，疑遭到虎頭蜂攻擊，8人遭蜂螫，其中5人送醫，醫治後並無大礙。圖／民眾提供

虎頭蜂 台南 南庄

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