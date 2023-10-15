苗栗神仙縱走8人遭虎頭蜂攻擊 消防局：此路線秋冬常有蜂群巡邏

台南市自組團登山隊伍昨天中午在苗栗縣獅潭鄉神仙縱走途中，疑遭到虎頭蜂攻擊，8人遭蜂螫，其中5人送醫後並無大礙，縣府消防局提醒民眾秋天是野蜂活動的高峰期，野外要小心注意防止蜂螫。

苗栗縣南庄鄉、三灣鄉神桌山，獅潭鄉仙山稜線的神仙縱走是熱門登山路線，縣政府消防局昨天中午12點15分接獲報案，路線的第14號、15號樁間有8人遭蜂螫，意識皆清楚，調派獅潭、南庄、三灣分隊4車、8人上山救援。

8名傷者其中1名男性由同團登山客陪同，返回仙山登山口，7人往桃牛坪登山口下山，2人不願就醫，另2男3女登山客分別送醫，他們年紀52歲至60歲之間，送苗栗市弘大、頭份市為恭醫院，並無大礙。傷者表示，虎頭蜂是從地上冒出來的。消防人員研判攻擊人的可能為中華大虎頭蜂，消防局已經封閉登山步道，待摘除蜂窩後才會開放。

消防局指出，發生被蜂螫是台南市42人自組登山團，同一地點先前也發生類似事件，消防人員設置警示牌，並加上封鎖線提醒登山客注意，尤其目前正值蜂群繁殖期，加上要儲備過冬食物，數量特別多、性情也最兇猛，野外活動更要特別小心注意，遇巡邏蜂近身時要保持冷靜，不要攻擊牠、勿揮舞，讓牠安靜離去。