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影／台中妙齡女搭公車不下車...問司機「載回家」有苦衷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市薛姓女子在11日搭公車時，一路搭到12日零時，公車司機都要下班，薛女仍不願下車，還問司機「不能載我回家嗎」，司機因此通知警方到場協助，經警方瞭解，原來薛女領有身心障礙手冊，下班時搭公車要回家，但錯過站點後，才慌了手腳，一直待在車內，薛母獲報後，急到派出所接回女兒，也感謝警方的協助。

第四警分局春社所警員賴彥良、陳宏霖，12日凌晨零時許，接獲一家客運公司的司機報案，稱薛姓女子（27歲）靜靜坐在公車座位上不發一語，因公車已到總站，早已過了載客時間，但女子又不願下車，還要他「幫忙載回家」，擔心女子需要協助，因此報警。

警方到場查處時，薛女對自己住家地址、電話、姓名均能清楚表達，員警一面安撫薛女情緒，解釋司機要下班，另一面嘗試聯繫薛女母親。

經警方聯絡上薛母，得知薛女當天是在南區下班後，本應坐公車就直接返家，但薛女領有身心障礙手冊，錯過站點後，可能慌了手腳，一路從下午坐到凌晨，隨公車一起返回總站，薛母早因女兒沒有返家，不斷撥打電話聯繫，但一直找不到女兒，幸好警方致電，才沒發生意外。

第四警分局長李建興表示，加強協尋失蹤人口，亦為社區警政之重要一環，落實中市警局長「73328警政策略」，加強獨居老人、家暴婦女、受虐兒童、單親家庭、身心障礙、少年事件、性侵案件、失蹤人口等為民服務工作，共同打造臺中宜居城市。

台中市薛姓女子有身心障礙，12日逗留公車中，警方聯絡薛母到派出所接回。圖／第四警分局提供
台中市薛姓女子有身心障礙，12日逗留公車中，警方聯絡薛母到派出所接回。圖／第四警分局提供
台中市薛姓女子（右二）有身心障礙，12日逗留公車無法返家，警方聯絡薛母到派出所接回。圖／第四警分局提供
台中市薛姓女子（右二）有身心障礙，12日逗留公車無法返家，警方聯絡薛母到派出所接回。圖／第四警分局提供

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