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婦人走路摔倒在地下停車場出口 轎車來不及直接輾壓結果超展開

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名婦人走路經過某大樓停車場出口，不小心摔倒在車道上，無巧不巧剛好有輛車正從地下停車場駛出來，車輛因為加速與因視線變化、駕駛來不及適應外面陽光，就直接輾壓已經倒地的婦人，婦人卡在車子底動彈不得，大樓警衛見狀趕快報案，消防救護人員到場協助脫困，婦人幸運地只有擦挫傷。

本月11日下午1時44分，嘉市消防局接獲報案有民眾受困於汽車底下，即派遣蘭潭分隊、東區分隊人、車前往救援。

大樓警衛表示，下午看見婦人行走通過大樓地下停車出口卻莫名摔倒，還來不及上前協助，剛好有輛社區住戶的車正要駛出停車場，沒有注意到出口處有人倒臥在車道上，直接將婦人輾過，婦人因此被卡在車底下動彈不得。

救護員查看車底下的婦人，她意識清楚，消防救護人員先利用擋板、石塊等將汽車固定避免滑動，再以氣墊撐高車體由救護員側身於車底慢慢協助婦人脫困。

救護員評估生命徵象，年約54歲婦人除頭部疼痛，身體多處擦挫傷，其餘生命徵象穩定，雙腳初步評估也沒有骨折情形，隨後送往聖馬爾定醫院診治；相關肇事原因由轄區警員調查中。

嘉義市消防局提醒民眾，駕駛車輛駛出停車場時，瞳孔還來不及適應光線變化導致視線不佳更應提高警覺，車速切勿過快，保留適當距離，以便及時煞車；留意四周情形，確保用路安全。

救護人員於車底車查探受困婦人狀況。記者李宗祐／翻攝
救護人員於車底車查探受困婦人狀況。記者李宗祐／翻攝
救護人員於車底車查探受困婦人狀況。記者李宗祐／翻攝
救護人員於車底車查探受困婦人狀況。記者李宗祐／翻攝

停車場 救護員 嘉義

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