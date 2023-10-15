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疑爆炸聲後高雄連棟木造屋起火 烈焰染紅夜空畫面驚人
高雄市三民區河北二路兩層樓木造民宅昨晚近11時許突傳火警，火勢迅速蔓延波及隔鄰連棟木屋，烈焰染紅夜空、吞噬木屋，畫面驚人，附近有住戶倉皇逃出，指聽到電線桿爆炸後就起火；因火勢猛烈，消防局增派28車61人搶救，火勢在11時46分後撲滅，幸未傳人員受困受傷。
消防局指出，位於河北二路85巷內連棟木造房屋，部分無人居住，昨晚10時54分許傳出火警，由於木造屋燃燒，火勢一發不可收拾，烈焰照亮夜空，消防局獲報，陸續出動28車61人前往搶救。
抵達現場時，起火木造民宅已全面燃燒，火勢猛烈，消防人員立即佈署水線搶救，住戶70歲王姓老婦人、40歲陳姓女子及16歲潘姓少女及時逃生，有住戶指聽到似乎是電線桿電筒爆炸聲，緊接著兩層樓的民宅就冒出火煙。
烈焰吞噬木造屋，染紅夜空，畫面驚險，消防員佈水線射水搶救，火勢未擴大延燒，約在11時46分順利撲滅，所幸無人員受傷受困；詳細起火原因由火調科調查釐清。
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