「呷百二」這縣市百歲人瑞多達33人 最年長高齡106歲
澎湖縣今年百歲人瑞總計有33人，相較往年增多，趕在重陽節前夕，澎湖縣長陳光復今天探視17位百歲人瑞，親自致贈敬老禮金、賀匾，並轉贈總統敬老狀、衛生福利部金鎖片，祝福人瑞福如東海、壽比南山，常保持喜樂的心，健康快樂「呷百二」。
「致力提升老人福利，是澎湖縣的重要施政!」陳光復表示，縣內老年人口數超過2萬8百餘人，較往年增加，顯見醫療及照顧體系增強帶來的成果，舉凡敬老禮金、社區照顧關懷據點、老人餐食、獨居老人照顧、長照服務、交通補助、老人假牙補助等，盼讓居住澎湖的每位長者，活得健康快樂。
澎湖縣內第一高齡長者是106歲辛村漣，他居住在湖西村，陳光復今天首站就來社區活動中心為他祝壽，現場準備壽桃與蛋糕，共同慶賀辛村漣老先生的高齡。陳光復接續走訪16位縣內百歲長者，除2位百歲人瑞臥床以外，另外14位長者身體健康，多有子女在旁照顧。
據悉，澎湖縣現今的老年人口數佔總人口數比率18.69％，澎湖縣府社會處表示，自9月19日起至10月23日止，縣府已發放112年重陽節敬老禮金，同時致贈百歲人瑞賀匾及禮金表達關懷祝賀，未來將本著關懷長者的精神辦理各種老人福利服務，切合老人實際需要，讓長輩都能擁有更好的生活品質。
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