快訊

美國能同時打贏中俄「兩場戰爭」？ 陸專家：沒這能力

攻蛋不藏了！親密互動曝光 孫協志甜蜜告白夏宇童閃瞎全場

「呷百二」這縣市百歲人瑞多達33人 最年長高齡106歲

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

澎湖縣今年百歲人瑞總計有33人，相較往年增多，趕在重陽節前夕，澎湖縣長陳光復今天探視17位百歲人瑞，親自致贈敬老禮金、賀匾，並轉贈總統敬老狀、衛生福利部金鎖片，祝福人瑞福如東海、壽比南山，常保持喜樂的心，健康快樂「呷百二」。

「致力提升老人福利，是澎湖縣的重要施政!」陳光復表示，縣內老年人口數超過2萬8百餘人，較往年增加，顯見醫療及照顧體系增強帶來的成果，舉凡敬老禮金、社區照顧關懷據點、老人餐食、獨居老人照顧、長照服務、交通補助、老人假牙補助等，盼讓居住澎湖的每位長者，活得健康快樂。

澎湖縣內第一高齡長者是106歲辛村漣，他居住在湖西村，陳光復今天首站就來社區活動中心為他祝壽，現場準備壽桃與蛋糕，共同慶賀辛村漣老先生的高齡。陳光復接續走訪16位縣內百歲長者，除2位百歲人瑞臥床以外，另外14位長者身體健康，多有子女在旁照顧。

據悉，澎湖縣現今的老年人口數佔總人口數比率18.69％，澎湖縣府社會處表示，自9月19日起至10月23日止，縣府已發放112年重陽節敬老禮金，同時致贈百歲人瑞賀匾及禮金表達關懷祝賀，未來將本著關懷長者的精神辦理各種老人福利服務，切合老人實際需要，讓長輩都能擁有更好的生活品質。

澎湖縣長陳光復（右九）今天特地前往湖西村社區活動中心，要拜訪縣內第一高齡長者106歲辛村漣（中）。記者古和純／翻攝
澎湖縣長陳光復（右九）今天特地前往湖西村社區活動中心，要拜訪縣內第一高齡長者106歲辛村漣（中）。記者古和純／翻攝

澎湖縣 陳光復

延伸閱讀

澎湖重陽敬老 陳光復訪最高齡106歲人瑞祝呷百二

澎監首創黑水虻消除廚餘 陳光復盼實踐循環農業

澎湖望安牙醫站開幕 離島鄉民治牙痛不必再搭船

企業家捐贈澎湖縣8所國中AED設備 陳光復感謝善行

相關新聞

三重女違規穿越馬路…騎士煞停嚇壞 網友調侃：用生命過馬路

這個月8日晚上一名拖著行李的女子，違規穿越新北市三重區三和路，路過機車騎士驚見趕緊急按煞車，不過女子卻緩緩走過，讓騎士相...

警局成立專責打詐小隊遭「靠北」勞役不均 幹部嘆無奈

近年詐騙案件激增，台南市麻豆警分局今年2月成立「打詐專責小隊」，專辦詐騙案，且該小隊有「免刑責區、免輪值、免業務、固定休...

「呷百二」這縣市百歲人瑞多達33人 最年長高齡106歲

澎湖縣今年百歲人瑞總計有33人，相較往年增多，趕在重陽節前夕，澎湖縣長陳光復今天探視17位百歲人瑞，親自致贈敬老禮金、賀...

高雄行人闖紅燈遭賓士撞倒受傷　網友叫屈：開車的真衰

林姓婦人前天中午徒步行經高雄左營區博愛三路與至真路口，不顧當時正紅燈，闖越馬路時，當場被賓士車撞倒在地，致身體多處擦挫傷...

影／稱「與前老大有過節」 三重工人潑油縱火洩憤遭逮

陳姓男子12日深夜拿著一瓶汽油，朝著新北市三重區三民街一處公寓一樓外潑灑，旋即點燃香菸往內一丟，陳見竄火騎機車離去。警方...

影／騎士搶快超車 碰撞單車族不慎倒地…慘遭聯結車輾頭身亡

今天下午2點多，62歲范姓騎士為超過前方51歲柯姓單車族，碰撞後范男倒在快車道上，慘遭後方陳男駕駛聯結車右後車輪輾過，范...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。