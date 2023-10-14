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警局成立專責打詐小隊遭「靠北」勞役不均 幹部嘆無奈

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

近年詐騙案件激增，台南市麻豆警分局今年2月成立「打詐專責小隊」，專辦詐騙案，且該小隊有「免刑責區、免輪值、免業務、固定休六日」的福利，又有獨立辦公室，但傳出6月起仍把詐騙案件分配給其他小隊，引發不滿，並在「靠北police」po文抒發，對此偵查隊幹部也頗感無奈。

「靠北police」貼文指出，隊上2月起提出優厚條件成立打詐專責小隊，享盡福利但又抱怨案件量多，6月時開始挑出一堆詐欺新案給其他4個輪值小隊偵辦，且越來越多，隊上每個人都在辦詐欺案，專責小隊虛有其名，且仍不用接刑責區、不用輪值、擴檢，也不接業務、不接重大（特殊）案件，固定休六日。

po文者質疑打詐專責小隊是「國王人馬」沒有做出名堂，大多是跟友軍合作的「刑事核分」，少見自辦案件、自辦詐團等，而其他4個輪值小隊要分配刑責區，每次連續3天夜值接輪休1天後再接日值，平均每個月值日15天，外勤日數寥寥可數，萬一遇到重大刑案就慘了，明顯勞役不均，破壞勤務公平性。

麻豆偵查隊幹部表示，當初訂下相關條件，員警都是自願加入打詐專責小隊，輪值方式經過偵查隊全體討論決定，且這段期間若想調離、進入都可以，沒有所謂「獨寵」、「厚愛」，不知道為何會被「靠北」，見紅就休是配合金融機構，假日若有需要還是會出勤，且為符合公務人員服務法勤休規定，輪值小隊一樣可在假日休假。

據了解，打詐小隊目前配置偵查員1人、小隊長1人、偵查佐4人共6名，平均每人經手累計120到150件詐欺案，業務確實繁重，因此將較輕微的詐騙案分到輪值小隊，而績效也獲長官認同，另外原本辦公室緊迫，因此讓打詐小隊移到2樓，4個輪值小隊在原有空間，辦公環境不會窘迫，其實也是為同仁著想。

有另單位偵查佐認為，現在分局人力嚴重不足，且優先補給派出所，偵查隊業務繁重，還是以刑責區來分配承辦案件，專責小隊構想不錯，但基本上要在人力充足的前提下，才能夠順利實行。

詐騙案激增，麻豆警分局成立打詐專責小隊，卻被「靠北」勞役不均。記者莊曜聰／攝影
詐騙案激增，麻豆警分局成立打詐專責小隊，卻被「靠北」勞役不均。記者莊曜聰／攝影

詐騙 詐欺 幹部

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