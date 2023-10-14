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影／高雄行人闖紅燈遭賓士撞倒送醫 網友見影片叫屈：開車真衰

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

林姓婦人前天中午徒步行經高雄左營區博愛三路與至真路口，不顧當時正紅燈，闖越馬路時，當場被賓士車撞倒在地，致身體多處擦挫傷，幸無生命危險；車禍過程影片被貼上臉書社團，網友幾乎一面倒挺賓士車主，酸林婦「自以為行人有無敵星星」、「開車的真衰」。

轄區左營警分局指出，該起車禍事故發生在前天中午12時40分許，受傷的林姓婦人聲稱當時只顧想趕快走斑馬線，一時沒注意到路口是紅燈；由於林是行人闖紅燈，賓士車陳姓女駕駛在路口未減速、未禮讓行人，會先對林開罰，陳女未禮讓行人部分，由交通大隊分析肇因和肇責後，視結果予以舉發。

臉書社團「爆料公社二社」今天下午貼出一則車禍影片，原PO雖指寫了一個字「這．．．」，但附上的影片卻說明了一切；只見一名婦人在車陣中，闖紅燈穿越斑馬線，有部分轎車駛至路口停下，但靠近內車道的一輛紅色賓士車疑視角被其他車輛擋住，直接往前開時，當場將婦人撞倒在地。

影片貼出後，引發網友蓋樓熱議，有網友直指，「行人號誌紅的還敢走，開車的真衰」、「真的傻眼」。

網友幾乎一面倒挺車主指，「可憐的駕駛人，那角度駕駛應該看不到」、「行人自己也沒在看，被撞剛好而已，倒楣的還是車主」、「闖紅燈還不看有沒有車」、「可憐的車主要噴錢了」、「撞到皇帝是要付出代價的」、「衰小的還是那台車，正常行駛卻還要被罰錢及吊扣駕照」。

有網友虧闖紅燈的婦人說，「自以為行人無敵」、「行人都有無敵星星的」、「真當伸展台在走哦」、「誰給這個行人勇氣啊」。

左營警分局警方表示，該起車禍發生在前天中午12時40分許，經調查，當時林姓婦人（66歲）徒步行經博愛三路與至真路口，未停等紅燈就沿西往東闖越斑馬線，結果遭駕駛賓士車的陳姓女子（48歲）撞及倒地，林身體多處擦挫傷，幸送醫無生命危險，住院觀察中。

警方事後對陳施以酒測，無酒駕行為；警方於肇事現場測繪、蒐證，林婦聲稱當時只顧想趕快走斑馬線，一時沒注意到路口是紅燈；由於林是行人闖紅燈，駕車的陳女在路口未減速、未禮讓行人，會先對林違反道路交通管理處罰條例第78條1項1款「不依標誌、標線、號誌指示」的違規行為，開出處500元罰鍰的罰單。

至於陳女未禮讓行人部分，警方指出，將交由交通大隊分析肇因和肇責後，視結果予以舉發。

林姓婦人前天徒步行經高雄左營區博愛三路與至真路口，不顧當時正紅燈，闖越馬路時，當場被賓士車撞倒在地受傷。記者石秀華／翻攝
林姓婦人前天徒步行經高雄左營區博愛三路與至真路口，不顧當時正紅燈，闖越馬路時，當場被賓士車撞倒在地受傷。記者石秀華／翻攝
林姓婦人前天徒步行經高雄左營區博愛三路與至真路口，不顧當時正紅燈，闖越馬路時，當場被賓士車撞倒在地受傷。圖／取自臉書社團「爆料公社二社」
林姓婦人前天徒步行經高雄左營區博愛三路與至真路口，不顧當時正紅燈，闖越馬路時，當場被賓士車撞倒在地受傷。圖／取自臉書社團「爆料公社二社」
林姓婦人前天徒步行經高雄左營區博愛三路與至真路口，不顧當時正紅燈，闖越馬路，違規行為被路口轎車行車記錄器錄下。圖／取自臉書社團「爆料公社二社」
林姓婦人前天徒步行經高雄左營區博愛三路與至真路口，不顧當時正紅燈，闖越馬路，違規行為被路口轎車行車記錄器錄下。圖／取自臉書社團「爆料公社二社」
林姓婦人前天徒步行經高雄左營區博愛三路與至真路口，不顧當時正紅燈，闖越馬路，違規行為被路口轎車行車記錄器錄下。圖／取自臉書社團「爆料公社二社」
林姓婦人前天徒步行經高雄左營區博愛三路與至真路口，不顧當時正紅燈，闖越馬路，違規行為被路口轎車行車記錄器錄下。圖／取自臉書社團「爆料公社二社」
林姓婦人前天徒步行經高雄左營區博愛三路與至真路口，不顧當時正紅燈，闖越馬路時，當場被賓士車撞倒在地受傷。圖／取自臉書社團「爆料公社二社」
林姓婦人前天徒步行經高雄左營區博愛三路與至真路口，不顧當時正紅燈，闖越馬路時，當場被賓士車撞倒在地受傷。圖／取自臉書社團「爆料公社二社」
林姓婦人前天徒步行經高雄左營區博愛三路與至真路口，不顧當時正紅燈，闖越馬路時，當場被賓士車撞倒在地受傷。記者石秀華／翻攝
林姓婦人前天徒步行經高雄左營區博愛三路與至真路口，不顧當時正紅燈，闖越馬路時，當場被賓士車撞倒在地受傷。記者石秀華／翻攝

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