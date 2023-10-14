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影／稱「與前老大有過節」 三重工人潑油縱火洩憤遭逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

陳姓男子12日深夜拿著一瓶汽油，朝著新北市三重區三民街一處公寓一樓外潑灑，旋即點燃香菸往內一丟，陳見竄火騎機車離去。警方獲報調閱監視器畫面循線追緝，一個小時後循線在三重中正北路攔捕陳男帶回偵辦。偵詢時陳男辯稱，與前老大謝男有些過節，才會失控到他住家樓下潑灑汽油點火洩憤，警詢後依法究辦。

據了解，陳姓男子（38歲）是一名工人，這個月12日深夜10時34分左右，他帶著一瓶裝汽油的寶特瓶，騎機車來到新北市三重區三民街一棟公寓樓下，他先朝著路面潑灑汽油，旋即點燃一根香菸往路面汽油丟去。陳男見瞬間火勢竄燃，立即騎機車逃逸。

附近住戶發現通報警、消派員趕抵，所幸火勢已經撲滅，現場沒有擴大延燒、沒人受傷。經警獲報調閱沿路監視器畫面，鎖定陳男身分，一個小時後循線在三重區中正北路201之3號前，攔下騎車經過的陳男，一併帶回偵辦。

偵詢時陳男坦承潑油縱火，辯稱與謝姓前老大有糾紛，當天越想越氣，才會騎車來到前老大住處樓下潑灑汽油點菸丟去。警詢後依公共危險罪嫌將陳男送辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

陳男辯稱跟前老大有過節，12日深夜朝著前老大住處樓下潑汽油丟菸火，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝
陳男辯稱跟前老大有過節，12日深夜朝著前老大住處樓下潑汽油丟菸火，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝
陳男辯稱跟前老大有過節，12日深夜朝著前老大住處樓下潑汽油縱火，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝
陳男辯稱跟前老大有過節，12日深夜朝著前老大住處樓下潑汽油縱火，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝
陳男辯稱跟前老大有過節，12日深夜朝著前老大住處樓下潑汽油縱火，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝
陳男辯稱跟前老大有過節，12日深夜朝著前老大住處樓下潑汽油縱火，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝
陳男辯稱跟前老大有過節，12日深夜朝著前老大住處樓下潑汽油縱火，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝
陳男辯稱跟前老大有過節，12日深夜朝著前老大住處樓下潑汽油縱火，遭警法辦。記者曾伯愷／翻攝

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