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影／騎士搶快超車 碰撞單車族不慎倒地…慘遭聯結車輾頭身亡
今天下午2點多，62歲范姓騎士為超過前方51歲柯姓單車族，碰撞後范男倒在快車道上，慘遭後方陳男駕駛聯結車右後車輪輾過，范男頭部嚴重變形，警消馳抵明顯無生命跡象。警方表示，柯男、陳男均無酒駕，進一步肇事原因有待釐清。
今天下午2點多，范男騎機車行經潭子區崇德路五段（豐原區往北屯區）機慢車道直行，范為超越前方柯男所騎乘單車，范男右側身體不慎擦撞柯男左側身體，導致范男重心不穩倒入外側快車道。
范男倒地不起，直接遭後方46歲陳男駕駛的聯結車右後車輪輾過，范男當場頭部嚴重變形、鮮血四溢，救護車到場因頭部變形、明顯死亡未送醫。
大雅警分局大雅交通分隊調查，柯男及陳男經檢測均無酒精反應，後續將調閱相關影像畫面，以釐清案情。
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