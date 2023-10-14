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三重女違規穿越馬路…騎士煞停嚇壞 網友調侃：用生命過馬路

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

這個月8日晚上一名拖著行李的女子，違規穿越新北市三重區三和路，路過機車騎士驚見趕緊急按煞車，不過女子卻緩緩走過，讓騎士相當無奈，將行車紀錄器畫面上傳網路社群，引發網友議論留言調侃女子「用生命過馬路」對此三重警方檢視畫面表示，目前未接獲民眾檢舉，女子違規行為可依法開處500元罰鍰。

據了解，網路社群日前上傳一段影片，內容是這個月8日深夜近10時許，一名拖著行李的女子，違規穿越新北市三重區三和路四段與仁愛街口，機車騎士執行而來驚見急按煞車，差一點就撞上女子。

沒想到女子沒被突來的機車嚇到，仍是自顧自的緩步移動，這讓騎士相當無奈，將行車紀錄器畫面上傳網路社群，引起不少網友議論。有網友大讚騎士說「還好您眼睛很銳利有注意到」有網友則調侃女子「用生命過馬路」、「夭壽骨！真的是移動神主牌」、「這樣還是行人最大？」

對此，三重警分局表示，目前尚未接獲民眾檢舉，監視行車紀錄器畫面，民眾不依規定任意穿越車道行為，已違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第3款之規定，可處行為人500元罰鍰。

警方呼籲，路權維護不單單只有車輛讓行，行人穿越馬路也務必要遵守交通規則，保護自己也保護他人，避免雙方受害。

一名女子違規穿越新北市三重區三和路馬路，警方檢視畫面，依法可對女子開處500元罰鍰。圖／翻攝臉書《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》
一名女子違規穿越新北市三重區三和路馬路，警方檢視畫面，依法可對女子開處500元罰鍰。圖／翻攝臉書《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》
一名女子違規穿越新北市三重區三和路馬路，警方檢視畫面，依法可對女子開處500元罰鍰。圖／翻攝臉書《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》
一名女子違規穿越新北市三重區三和路馬路，警方檢視畫面，依法可對女子開處500元罰鍰。圖／翻攝臉書《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》

機車騎士 路權 新北

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