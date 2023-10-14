誆「沒帶鑰匙」3次輕鬆到手1萬9 桃園借錢哥又栽了
36歲男子何秉霖自2020年出獄後，仍然遊手好閒，在桃園市中壢、楊梅區多次向陌生人誆稱「沒帶鑰匙」需開鎖、住宿費用等藉口，「借」得500至5000元不等現金，今年1、5月間又在中壢地區行騙3次，輕鬆得手1萬9千元；由於何某另有以同樣手法詐騙前案仍在地院審理中，桃園地檢署再依詐欺取財罪嫌將何追加起訴，而何男目前同樣因詐欺案借提至桃園監獄執行中。
起訴指出，何秉霖明知無還款的意願及能力，今年1月7日晚間6點30分在中壢區興平路向路過的林姓女子佯稱「沒帶鑰匙，被反鎖加門外，房東也無法即時提供鑰匙，需要商借住宿費用」，他也承諾翌日晚間7點還款，卻在借據上虛報假名、身分證號、地址及手機號碼等，林女因此借他3000元，沒想到第二天晚間等不到何某還錢，察覺被騙報警。
今年5月15日上午11點多何出現在中壢區廣州路，持續以「沒帶鑰匙」老梗向路過的張姓女子借得1萬5千元；5月22日下午3點多，何出現在中壢區新中北路2段，以佯稱沒帶鑰匙遭反鎖門外、鎖匠無法解開磁釦鎖、房東無法拿鑰匙到場等同樣手法向李男借得1000元生活費用，後經張女、李男分別察覺有異，才知被騙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言