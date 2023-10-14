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誆「沒帶鑰匙」3次輕鬆到手1萬9 桃園借錢哥又栽了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

36歲男子何秉霖自2020年出獄後，仍然遊手好閒，在桃園市中壢、楊梅區多次向陌生人誆稱「沒帶鑰匙」需開鎖、住宿費用等藉口，「借」得500至5000元不等現金，今年1、5月間又在中壢地區行騙3次，輕鬆得手1萬9千元；由於何某另有以同樣手法詐騙前案仍在地院審理中，桃園地檢署再依詐欺取財罪嫌將何追加起訴，而何男目前同樣因詐欺案借提至桃園監獄執行中。

起訴指出，何秉霖明知無還款的意願及能力，今年1月7日晚間6點30分在中壢區興平路向路過的林姓女子佯稱「沒帶鑰匙，被反鎖加門外，房東也無法即時提供鑰匙，需要商借住宿費用」，他也承諾翌日晚間7點還款，卻在借據上虛報假名、身分證號、地址及手機號碼等，林女因此借他3000元，沒想到第二天晚間等不到何某還錢，察覺被騙報警。

今年5月15日上午11點多何出現在中壢區廣州路，持續以「沒帶鑰匙」老梗向路過的張姓女子借得1萬5千元；5月22日下午3點多，何出現在中壢區新中北路2段，以佯稱沒帶鑰匙遭反鎖門外、鎖匠無法解開磁釦鎖、房東無法拿鑰匙到場等同樣手法向李男借得1000元生活費用，後經張女、李男分別察覺有異，才知被騙。

「桃園借錢哥」多次佯稱「沒帶鑰匙」為由，又犯詐欺取財1000至1萬5000元不等金額，由於另有同樣案件仍在桃園地院審理中，桃園地檢署再依詐欺取財罪追加起訴。記者陳恩惠／翻攝
「桃園借錢哥」多次佯稱「沒帶鑰匙」為由，又犯詐欺取財1000至1萬5000元不等金額，由於另有同樣案件仍在桃園地院審理中，桃園地檢署再依詐欺取財罪追加起訴。記者陳恩惠／翻攝

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