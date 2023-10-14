壯男欠債還翻桌砸麵店 下一秒滑倒慘跌一跤

彰化縣52歲章姓男子向郭姓女子借了100萬元未還，郭女日前上門討債，章男疑因懷恨在心，昨晚酒後跑到郭女妹妹的小吃店鬧事，摔壞店內物品，還因重心不穩而跌坐在地，店家報案也將監視器影像分享到臉書要網友注意此人，誇張行徑也讓網友議論。

警方調查，昨晚6點30分，章男坐在坐在鹿港鎮一家鍋燒意麵店角落，店內還有其他客人，郭男突然大聲咆哮，接著又動手把桌上醬汁等物摔到地上，用餐客人驚嚇趕緊走人，郭男接著起身翻桌，疑因重心不穩摔倒，再起身繼續摔桌椅。

警方表示，當晚獲報有人在麵店鬧事，經查是章姓男子積欠麵店郭姓老闆姊姊債務，酒後到麵店理論，並起口角，在拉扯間章男情緒失控，將麵店內的桌椅等物徒手毀損。