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台中男愛慕女大生跨縣市騷擾 嘉檢聲請簡判

中央社／ 嘉義市14日電

台中市49歲張姓男子愛慕就讀嘉義某大學的前女同事，自去年起，南下嘉義對女大生盯梢、尾隨等行為，女大生不堪其擾報警，仍無法阻止，嘉檢偵結，依違反跟騷法聲請簡判處刑。

嘉義地檢署聲請簡易判決處刑書指出，張男因愛慕前女同事，去年間追到前女同事所就讀的嘉義縣某大學騷擾，女大生報警，民雄分局於去年12月間，依跟蹤騷擾防制法規定，對張男核發書面告戒。

不過，張男仍於今年3月15日上午進入大學校園，對女大生實行盯梢、守候及尾隨等跟蹤騷擾行為，受驚嚇的女大生再次報警，警方聲請並核發保護令，諭知張男「不得對女大生寄送、留置、展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品」，有效期間為1年。

嘉檢指出，張男仍於今年5月17日寄送書籍、信件等物品至女大生所就讀的大學，同時指名女大生領取，這名女大生收件時，發現又是張男寄送的物品，隨即交由警方處理並報警。

張男違反保護令，警方傳喚到案說明，張男坦承不諱，警方移送法辦，檢方偵結，依違反跟蹤騷擾防制法聲請簡易判決處刑。

台中市49歲張姓男子愛慕就讀嘉義某大學的前女同事，自去年起，南下嘉義對女大生盯梢、尾隨等行為。圖／聯合報系資料照
台中市49歲張姓男子愛慕就讀嘉義某大學的前女同事，自去年起，南下嘉義對女大生盯梢、尾隨等行為。圖／聯合報系資料照

嘉義 跟蹤騷擾

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