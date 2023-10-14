高空垂降像天降奇兵 台南消防辦義消繩索救援訓練
台南市溪北的關嶺、東原地區屬淺山地帶，有許多適合運動休閒的郊山及步道，民眾在登山及健行時，偶有體力不支或不慎跌倒摔傷等意外事故，還曾發生數起跌落數十公尺山坡的案例，搜救時需要運用繩索技術，南市消防局第一救災救護大隊今天特別舉辦繩索救援技巧訓練，強化義消人員山域搜救協勤能力，義消們著裝從廳舍樓頂垂降，直呼刺激。
南市消防局第一大隊在新營區民治廳舍，辦理山域困難地形繩索救援技巧訓練，共有新營、柳營、鹽水、後壁、白河、東山、東原、關嶺等義消共40人參與，訓練課程包括繩索應用、固定點選擇、雙繩系統架設、省力滑輪組及上拉下放等。
李姓義消說，繩索救援需要一定程度的體力及技術，裝備的檢整也特別重要，加上野外環境複雜，還有天候影響，義消人員如果能夠經常訓練，對於消防人力支援及救援效率提升都有明顯效果，陳姓義消說，從廳舍垂降是特別體驗，但如果懼高還是會有點怕怕。
第一大隊大隊長陳博文指出，繩索救援技術是義消協勤人員必備技能之一，在山域救援中經常用到，此類任務需承受極大的身體和心理壓力，平時累積基礎操作能力，將各項技術和體能扎根，才能在救災現場更快速、安全的完成部署。
南市消防局長李明峯表示，目前各地消防人力不足，在大型災害現場尤其需要龐大救援人力，消防隊員體力負荷大，需要輪替休息，南市消防局正積極招募協勤義消加入，並持續辦理義消協勤人員的各項專業訓練，培養團隊默契提升救災戰力，因應各式救援任務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言