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高空垂降像天降奇兵 台南消防辦義消繩索救援訓練

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市溪北的關嶺、東原地區屬淺山地帶，有許多適合運動休閒的郊山及步道，民眾在登山及健行時，偶有體力不支或不慎跌倒摔傷等意外事故，還曾發生數起跌落數十公尺山坡的案例，搜救時需要運用繩索技術，南市消防局第一救災救護大隊今天特別舉辦繩索救援技巧訓練，強化義消人員山域搜救協勤能力，義消們著裝從廳舍樓頂垂降，直呼刺激。

南市消防局第一大隊在新營區民治廳舍，辦理山域困難地形繩索救援技巧訓練，共有新營、柳營、鹽水、後壁、白河、東山、東原、關嶺等義消共40人參與，訓練課程包括繩索應用、固定點選擇、雙繩系統架設、省力滑輪組及上拉下放等。

李姓義消說，繩索救援需要一定程度的體力及技術，裝備的檢整也特別重要，加上野外環境複雜，還有天候影響，義消人員如果能夠經常訓練，對於消防人力支援及救援效率提升都有明顯效果，陳姓義消說，從廳舍垂降是特別體驗，但如果懼高還是會有點怕怕。

第一大隊大隊長陳博文指出，繩索救援技術是義消協勤人員必備技能之一，在山域救援中經常用到，此類任務需承受極大的身體和心理壓力，平時累積基礎操作能力，將各項技術和體能扎根，才能在救災現場更快速、安全的完成部署。

南市消防局長李明峯表示，目前各地消防人力不足，在大型災害現場尤其需要龐大救援人力，消防隊員體力負荷大，需要輪替休息，南市消防局正積極招募協勤義消加入，並持續辦理義消協勤人員的各項專業訓練，培養團隊默契提升救災戰力，因應各式救援任務。

訓練課程在新營區民治廳舍舉行，包括繩索應用、固定點選擇、雙繩系統架設、省力滑輪組及上拉下放等。照／台南市消防局第一大隊提供
訓練課程在新營區民治廳舍舉行，包括繩索應用、固定點選擇、雙繩系統架設、省力滑輪組及上拉下放等。照／台南市消防局第一大隊提供
台南市消防局第一救災救護大隊今天舉行山域困難地形繩索救援技巧訓練，共有40名義消參與。照／台南市消防局第一大隊提供
台南市消防局第一救災救護大隊今天舉行山域困難地形繩索救援技巧訓練，共有40名義消參與。照／台南市消防局第一大隊提供
義消在妥善裝備下練習從樓頂垂降的技巧，猶如天降奇兵。照／台南市消防局第一大隊提供
義消在妥善裝備下練習從樓頂垂降的技巧，猶如天降奇兵。照／台南市消防局第一大隊提供
繩索救援需要技術與體力，義消認為經常訓練有助於救災。照／台南市消防局第一大隊提供
繩索救援需要技術與體力，義消認為經常訓練有助於救災。照／台南市消防局第一大隊提供

台南 消防員

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