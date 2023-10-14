檢舉魔人瘋了？ 檢舉交違鬆綁 高市每月暴增2萬件

立法院今年4月修正道路交通管理處罰條例條文，增加13項民眾可檢舉項目，6月30日新法實施以後，網路所稱的「檢舉達人」或「檢舉魔人」，更拚死命檢舉。高雄警方發現，實施3個多月，警方受理檢舉案，平均每月暴增2萬多件。

據了解，1997年開放民眾檢舉交通違規，隨著手機和行車記錄器普及，人手一機拍照方便，民眾隨時都得提防違規遭檢舉，就算警方列為「輕微交通違規勸導適用條款」的違規行為，可勸導不用立開罰單的項目，也在警方礙於「是民眾檢舉，不能不開罰單」，以致用路人收到罰單，怨聲載道。

去年交通部雖曾限縮民眾檢舉項目，但今年新法又恢復或新增13項民眾可檢舉項目，讓檢舉人如脫韁之馬。

據高雄市警局交通大隊統計，新法實施前，今年1月至6月交通檢舉案，平均每月5萬7479件，但6月30日新增13項民眾可檢舉違規項目以後，警方在7月到9月，已接獲23萬3883件檢舉交通違規，比上半年每月平均數，增加2萬0482件。