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影／不爽女友找前夫訴苦 醋男持刀登門理論劃傷人
陳姓男子不爽翟姓女友跑到新北永和區找前夫杜男訴苦，昨持西瓜刀登門理論，爭吵中陳男涉嫌劃傷杜男後，還沿路追逐奪門逃出的翟女不成，搭乘計程車逃逸至桃園市，警方獲報已循線追緝中。
新北市永和警方昨天上午10時30分獲報，永和區環河西路二段驚見一名男子手持西瓜刀追逐一名女子，員警迅速趕往但未發現，經訪查找到右手臂受傷的杜姓男子（28歲），經了解，杜男與翟姓女子育有一子，雙方離婚後為照顧小孩仍有往來，但翟女另與陳姓男子（39歲）交往，但因陳男長期對翟女施暴，讓她不堪忍受，日前表示要分手並返回前夫住處。
陳男昨天前往永和區新生街杜男住處找人，果真見翟女與前夫共處一室，當場醋勁大發，持預藏的西瓜刀揮舞欲攻擊翟女，杜男出手制止導致右手臂遭劃傷約8公分，翟女則趁隙脫逃到街上。
陳男見狀持刀尾隨追逐，二人在永和街頭展開追逐，杜男擔心前妻受傷，負傷忍痛騎車追出，並將翟女載走才未受傷，涉嫌持刀逞凶陳男事發後搭乘計程車逃逸。
警方查出陳男逃往桃園，號循線追緝中，而杜男另因涉詐欺案遭通緝，一度不願到警局提告製作筆錄，經警方好言相勸，昨日下午才到警局對陳男提出傷害及恐嚇告訴，警詢後昨也依法將杜男解送新北地檢署歸案。 ★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
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