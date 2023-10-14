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國一北高科段四車「碰碰撞」 車流一度紫爆回堵10公里

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

國道一號北向高科路段341公里處，今天上午9時44分許，23歲黃姓女子駕駛轎車行經該路段時，疑似分心未注意車前狀況，與前車發生碰撞，進而造成四車連環追撞意外，因突如其來的碰撞，黃女與顏姓女駕駛緊急煞停，不慎遭安全帶勒傷分別送醫，警方後續酒測，4車駕駛皆無酒精反應。

警方指出，肇事駕駛黃女當時高速行駛在內側超車道，疑未保持行車安全距離，因而追撞前方30歲盧姓女子所駕駛的轎車，並往前推撞57歲劉姓男駕駛的租賃小貨車，及55歲顏女轎車，所幸四車碰撞僅2人輕傷送醫，並無大礙。

拖吊業者雖在10時25分許順利移除四輛事故車，但仍造成國一北向車道壅塞回堵，適逢周末假日車流湧現，高科至岡山路段一度塞車紫爆，僅能行駛20至40公里車速，回堵將近10公里遠，直到10時50分許，才較為順暢。

國一北高科路段341公里處發生四車連環追撞意外。記者古和純／翻攝
國一北高科路段341公里處發生四車連環追撞意外。記者古和純／翻攝
國一北高科路段341公里處發生四車連環追撞意外。記者古和純／翻攝
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國一北高科路段341公里處發生四車連環追撞意外。記者古和純／翻攝
國一北高科路段341公里處發生四車連環追撞意外。記者古和純／翻攝
國一北高科路段341公里處發生四車連環追撞意外。記者古和純／翻攝

車道 塞車 車禍 國道

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