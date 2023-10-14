快訊

以巴衝突誰是誰非？BBC不稱哈瑪斯「恐怖分子」待公評

25歲女星輕生離世 驚爆生前遭劇團前輩霸凌「被電捲棒燙額頭」

藍白在野整合會議登場！黃珊珊重申辯論、民調三原則

男欠百萬賭債搶銀樓 搭計程車逃逸1.5小時落網

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

22歲趙姓男子因欠數百萬元賭債，從苗栗搭火車站到彰化市搶銀樓，價值約16萬元的金飾到手後逃逸，他還在短時間內到台中市變賣金飾，彰化警方緊急成立專案小組，犯案到落網不到1個半小時，警訊後被依搶奪罪嫌移法辦。

彰化警察分局民族路派出所昨晚接獲通報，彰化市區中華路一間銀樓遭搶劫，男子佯裝購買金飾項鍊，趁店家介紹時搶奪金飾後逃離，警方調閱監視器發現犯嫌搭乘計程車往國道1號北上逃逸，專案小組通報國道公路警察局及苗栗縣警察局攔截圍捕，成功於苗栗縣三義交流道下一間超商前遭苗栗分局三義分駐所員警攔截，逮捕了22歲趙姓嫌犯。

警方指出，嫌犯搭乘火車至彰化市尋找下手店家，得手後乘坐計程車行經國道1號及台中市轉賣金飾並逃往苗栗縣三義鄉，彰化警分局與苗栗縣警察局及國道高速公路警察局完成跨縣市查緝行動，在三義鄉一間超商前成功逮捕嫌犯。

店家稱被搶了價值約16萬多元金項鍊，警方查獲犯嫌轉賣的現金13萬餘元及手機2支，經了解，嫌犯因賭博欠債數百萬元，遭催討賭債，才鋌而走險搶劫金飾，警方警詢後依搶奪罪將嫌犯移送彰化地檢署偵辦。

22歲趙姓男子到彰化市搶銀樓，價值約16萬元的金飾到手後逃逸，還在短時間內到台中市變賣金飾。圖／警方提供
22歲趙姓男子到彰化市搶銀樓，價值約16萬元的金飾到手後逃逸，還在短時間內到台中市變賣金飾。圖／警方提供
22歲趙姓男子到彰化市搶銀樓，價值約16萬元的金飾到手後逃逸。圖／警方提供
22歲趙姓男子到彰化市搶銀樓，價值約16萬元的金飾到手後逃逸。圖／警方提供
22歲趙姓男子到彰化市搶銀樓，價值約16萬元的金飾到手後逃逸，最後被警方逮捕。圖／警方提供
22歲趙姓男子到彰化市搶銀樓，價值約16萬元的金飾到手後逃逸，最後被警方逮捕。圖／警方提供

警察 國道 賭博

延伸閱讀

運毒車拒檢逃逸釀傷 駕駛遭「剪車」落網：看到警察緊張

擔心彰化火化場又胎死腹中 彰化殯葬業號召百人縣府陳情

萬華鑽石大樓深夜遭警抄 應召站55人帶回…主嫌也落網

宜蘭縣前專員涉嫌詐欺貪汙昨落網 地院裁定收押禁見

相關新聞

新莊男童腦死 師生用祝福送他：當個快樂天使

新北市新莊區丹鳳國小三年級男童本月6日在校突然身體不適，昏倒送醫後10日醫生宣布腦死，昨家屬決定拔管讓男童安寧。消息傳回...

檢舉魔人瘋了？ 檢舉交違鬆綁 高市每月暴增2萬件

立法院今年4月修正道路交通管理處罰條例條文，增加13項民眾可檢舉項目，6月30日新法實施以後，網路所稱的「檢舉達人」或「...

影／不爽女友找前夫訴苦 醋男持刀登門理論劃傷人

陳姓男子不爽翟姓女友跑到新北永和區找前夫杜男訴苦，昨持西瓜刀登門理論，爭吵中陳男涉嫌劃傷杜男後，還沿路追逐奪門逃出的翟女...

國一北高科段四車「碰碰撞」 車流一度紫爆回堵10公里

國道一號北向高科路段341公里處，今天上午9時44分許，23歲黃姓女子駕駛轎車行經該路段時，疑似分心未注意車前狀況，與前...

男欠百萬賭債搶銀樓 搭計程車逃逸1.5小時落網

22歲趙姓男子因欠數百萬元賭債，從苗栗搭火車站到彰化市搶銀樓，價值約16萬元的金飾到手後逃逸，他還在短時間內到台中市變賣...

警用機車照相機錄影拍照開單一次完成？桃警：假的！

近期在社群平台臉書、通訊軟體流傳「桃園市政府警察局巡邏機車裝設最新照相機」搭配1則影片，宣稱警用機車的車頭裝有最先進照相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。