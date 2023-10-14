男欠百萬賭債搶銀樓 搭計程車逃逸1.5小時落網
22歲趙姓男子因欠數百萬元賭債，從苗栗搭火車站到彰化市搶銀樓，價值約16萬元的金飾到手後逃逸，他還在短時間內到台中市變賣金飾，彰化警方緊急成立專案小組，犯案到落網不到1個半小時，警訊後被依搶奪罪嫌移法辦。
彰化警察分局民族路派出所昨晚接獲通報，彰化市區中華路一間銀樓遭搶劫，男子佯裝購買金飾項鍊，趁店家介紹時搶奪金飾後逃離，警方調閱監視器發現犯嫌搭乘計程車往國道1號北上逃逸，專案小組通報國道公路警察局及苗栗縣警察局攔截圍捕，成功於苗栗縣三義交流道下一間超商前遭苗栗分局三義分駐所員警攔截，逮捕了22歲趙姓嫌犯。
警方指出，嫌犯搭乘火車至彰化市尋找下手店家，得手後乘坐計程車行經國道1號及台中市轉賣金飾並逃往苗栗縣三義鄉，彰化警分局與苗栗縣警察局及國道高速公路警察局完成跨縣市查緝行動，在三義鄉一間超商前成功逮捕嫌犯。
店家稱被搶了價值約16萬多元金項鍊，警方查獲犯嫌轉賣的現金13萬餘元及手機2支，經了解，嫌犯因賭博欠債數百萬元，遭催討賭債，才鋌而走險搶劫金飾，警方警詢後依搶奪罪將嫌犯移送彰化地檢署偵辦。
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