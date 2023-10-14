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警用機車照相機錄影拍照開單一次完成？桃警：假的！
近期在社群平台臉書、通訊軟體流傳「桃園市政府警察局巡邏機車裝設最新照相機」搭配1則影片，宣稱警用機車的車頭裝有最先進照相機錄影拍照開單、5秒開了15台機車未禮讓行人罰款新台幣6000元紅單。桃園市交通警察大隊今天澄清，這是網路流傳的斷章取義，重製影片，影片地點在台北市，而警用機車上裝設的是行車紀錄器，不是用來「取締」。
桃市交大說明，網路流傳照片中，警用機車車頭上方是蜂鳴器、下方為行車紀錄器，僅提供員警一般行車紀錄使用；另網傳影片內容有名路人站在行人穿越道，行經的機車均沒有停讓行人、直接通過，畫面上陸續出現經過機車的罰單截圖，發現地點位於台北市大同區，實則為民眾的行車紀錄器上傳北市警交大的交通違規檢舉專區，民眾謠稱為桃園市警用機車鏡頭開單，絕對是「錯誤的假訊息」。
桃市警交大表示，這則網路影片謠傳至今，已分別由「台中、台南、台北、桃園市政府警察局」陸續澄清，每次皆會遭網友變造、張冠李戴，實則為民眾以行車記錄器檢舉後，將檢舉結果剪輯進影片中，另外影片顯示檢舉結果也有註明是「民眾檢舉」，之前也曾以政府科技執法或警用機車錄影開單，但將「機車」未停讓行人的罰鍰1200元錯植為6000元，網路謠言多，民眾須查證。
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