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國道3號北381.7K小豬慘死輪下 疑一路接連撞飛至內側道

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

國道三號北向381.7K處燕巢段，今天上午8時2分許，內側車道竟出現有小豬屍體慘死路上，由於內側車道屬於超車到，用路人見狀趕緊閃避險象環生，高公局經通報已派員前往移除，警方指出，將通知車主到案說明，載運物掉落違反道路交通管理處罰條例，最重可處1萬8000元罰鍰。

「哪來的豬隻在國道上？」今天上午警廣即時路況指出，國道3號北上382.5公里處過燕巢系統交流道，於上午7時46分有多人通報，一頭小豬一動也不動，疑似死亡，讓行經該路段的駕駛人連忙閃避。

據了解，上午這頭小豬屍體在國道3號北向381.7公里處有在內側車道上，經屏東工務段於8時41分許排除，疑似經車輛接連碰撞移動，從中線車道又被撞入內側車道，慘死路中。

國道公路警察局指出，將調閱該路段CCTV影像及ETC門架資料，比對追查該掉落車輛，並通知車主到案說明，俟查證後依規定舉發，如有違反將依道交條例第30條規定，將開罰汽車駕駛人最重可處1萬8000元罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

豬屍已於上午8時40分排除。圖／取自高公局1968路況畫面
豬屍已於上午8時40分排除。圖／取自高公局1968路況畫面

小豬 車道 國道

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