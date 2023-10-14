國道3號北381.7K小豬慘死輪下 疑一路接連撞飛至內側道

國道三號北向381.7K處燕巢段，今天上午8時2分許，內側車道竟出現有小豬屍體慘死路上，由於內側車道屬於超車到，用路人見狀趕緊閃避險象環生，高公局經通報已派員前往移除，警方指出，將通知車主到案說明，載運物掉落違反道路交通管理處罰條例，最重可處1萬8000元罰鍰。

「哪來的豬隻在國道上？」今天上午警廣即時路況指出，國道3號北上382.5公里處過燕巢系統交流道，於上午7時46分有多人通報，一頭小豬一動也不動，疑似死亡，讓行經該路段的駕駛人連忙閃避。

據了解，上午這頭小豬屍體在國道3號北向381.7公里處有在內側車道上，經屏東工務段於8時41分許排除，疑似經車輛接連碰撞移動，從中線車道又被撞入內側車道，慘死路中。