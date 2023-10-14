夫誤信投資中籤捧350萬面交 妻壞「好事」報警逮車手

陳姓男子在臉書投資廣告中和美女顧問成好友，對方遊說陳投資未上市股票，後謊稱陳中籤，陳喜孜孜捧350萬面交，妻阻止仍不聽勸，暗中報警；警方趕赴高雄三民區一棟大樓前，當場逮獲女車手，讓陳嚇傻，除感謝警方之外，也慶幸妻子救回退休俸。

警方調查，陳姓男子（66歲）退休後賦閒在家，日前在臉書投資廣告中，和有長髮美女頭像的投資顧問加了好友，對方聲稱有特殊管道可獲得未上市股票的中籤名額，強調此檔股票若抽中獲利高，讓陳心動不已。

陳瞞著妻子，將退休金350萬領出後，準備一鼓作氣將錢全砸入抽股票，期能錢滾錢，女顧問佯裝告知陳抽中股票後，和陳相約前天中午至三民區十全二路一棟大樓前，將錢面交給證券公司女員工。

陳出門前捧鉅額現鈔被李姓妻子（62歲）發現，妻子苦心勸阻，但陳不聽勸，反而回嘴要妻子勿插手，隨即出門，李妻擔心丈夫被詐騙，退休金一去不回，慌張跑至三民一警分局哈爾濱派出所報案。

警方趕赴現場時，發現陳已將350萬交給取款車手黃姓女子（34歲），立即湧上將黃壓制逮捕，並查扣350萬，以及黃女手機、假識別證、股票收款收據及印章等詐騙工具。

黃聲稱，因失業，日前應徵加入假金融公司真詐欺集團，擔任第一線車手，負責假扮投資公司現金收付員，由上層客服組員以未上市股票為標的，保證高獲利的話術，蠱惑被害人投資，再由她上門取款，至於報酬如何算，黃不願供述。