驚見男友陳屍新莊租處浴室 女友急報警送醫救不回

昨天深夜郭女發現蘇姓男友陳屍在新北市新莊租處浴室，她趕緊向119求援，救護人員到場協助送醫急救，蘇男仍宣告不治。警方勘驗現場沒有外力介入跡象，排除有他殺嫌疑，蘇男沒留遺書，詢問蘇男家屬、郭女蘇男近況皆無異樣，死因及動機尚待釐清。

據了解，蘇姓男子租住在新北市新莊區新莊路一間套房，昨晚11時40分左右郭姓女友前往蘇男租住找人，發現男友在浴室內輕生，她趕緊打電話向119求助。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視蘇男已無生命徵象，緊急協助送醫急救仍宣告不治。

警方勘驗現場沒有外力介入、破壞、打鬥跡象，暫時排除有他殺嫌疑。蘇男沒留遺書，警方詢問郭女及蘇男家屬，蘇男沒有相關病史，目前待業的他，近來生活正常沒有發現異樣，目前已報請檢察官進行相驗，確切死因及動機尚待調查釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980