新莊男童腦死 師生用祝福送他：當個快樂天使

新北市新莊區丹鳳國小三年級男童本月6日在校突然身體不適，昏倒送醫後10日醫生宣布腦死，昨家屬決定拔管讓男童安寧。消息傳回學校同學泣不成聲，學生家長、老師、同學紛紛寫下祝福語，將由該校校長親手交給父母，慰問孩童在天之靈。

9歲盧姓男童疑因罹患先天性「腦動靜脈血管畸形」，在校昏迷消息令人措手不及，送至醫院後10日醫生宣布腦死，由於男童是該班的副班長，數學成績也相當優秀，原計11月將參加數學競賽比賽，發生此憾事後校方為男童追加模範生獎狀，數學競賽主辦方也特別頒予卓越精神獎獎狀。

而男童病情不見好轉，13日家屬決定為男童拔管讓男童安寧，消息傳回學校讓師生泣不成聲，學生家長、老師、同學紛紛為男童摺紙鶴、寫祝福語卡片，將由該校校長下周親自送交家屬，陪伴男童邁向天堂。