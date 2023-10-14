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影／雙十連假加場聚賭 蘆洲警破麻將賭場逮15人送辦
林姓女子把新北市蘆洲租處當麻將館開起賭場，4個月前蘆洲警方接獲線報派員喬裝路人監控，這個月8日雙十連假警方持搜索票入內，當場查扣賭具、34萬元賭資、賭金，連同林女及賭客在內共16人，一併帶回偵辦，警詢後依法送辦。
據了解，林姓女子（48歲）一年前租住新北市蘆洲區九芎街90巷內一棟公寓一樓，半年前林女租住人員出入開始複雜引起附近住戶關注，認為可能從事不法報警處理。蘆洲警分局延平所受理派員喬裝成路人監控。這個月8日警蒐證齊備持搜索票前往查緝。
當天趁民宅內有人外出購物之際警衝前入內，當場搜扣現金34萬（抽頭金5200及賭資33萬5000元）、3張電動麻將桌、賭博工具牌尺、搬風骰、麻將6副及監視器主機、鏡頭2個、螢幕一台，連同林女、賭客等16人一併帶回偵辦。警詢後依賭博罪嫌移送林女法辦，另15名賭客則依社維法函送裁罰。
蘆洲警分局表示，2024正副總統及立法委員大選在即，為阻止賭博帶來的非法利益引發社會動盪，新北市政府警察局特別規劃選前掃黑掃毒專案，為求淨化選前治安，分局針對涉案賭客進行科技偵查及溯源行動，如有發現涉及選舉賭博、賄選或選舉暴力案件，將積極循線追查全力偵辦，以維護公平公開之公正選舉。
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