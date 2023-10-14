銬成「烤豬」尿在派出所？警方監視器打臉：他自己脫序

台中黃姓男子昨向媒體投訴，自稱12日因案赴台中第三分局派出所警方以他酒醉要管束，將四肢上銬緊緊上銬呈現「烤豬」模樣，且漠視他小便需求最終尿在褲子上，感到身心受創控訴執法過當；警方調出監視器還原，表示根本沒通知黃到案，是他泥醉、胡亂揮舞，投訴內容是惡意中傷警方。

黃男昨向媒體投訴稱，他非現行犯也不是通緝犯，卻被健康派出所警員因他情緒失控將四肢靠住，呈現像「烤豬」般姿勢，並強調警方將他手腳緊緊銬在椅子上，連手機也被沒收，直到天亮5個鐘頭都不讓他上廁所，最終只能尿在褲子上。

黃表示，他當時配合管區關於社區有人亂丟垃圾的事件做案件說明，卻因喝酒就被管束、銬住四肢，因此身心靈受創，質疑警方執法過當。

台中第3分局表示，根據派出所內監視器畫面，黃男12日凌晨2時58分獨自赴健康派出所，當時黃明顯酒醉、言詞毫無邏輯，在受理報案區無法自控且行為脫序，影響其他做筆錄民眾，員警制止時黃還以輕蔑語氣自稱他包皮痛要叫救護車，堅持不肯離去。

警方多次勸導無效，凌晨3點11分依警察職權行使法第19條對其實施管束，也通知黃的父親，而為防止他胡亂揮擊傷及自身，依法使用手銬管束，同時有保持適當鬆緊程度，並非黃所稱遭緊銬無法動彈，但黃卻在4點6分以腳踢、勾拉所內辦公鐵桌，警方為避免黃受傷才再對其腳部上銬。

有關黃控訴警方漠視其生理需求，警方查，黃在5時54分表示要上廁所，警員即予以解銬，但還在解銬過程黃就未能忍住，並非黃所稱警方放任他就地便溺，直至清晨6時58分結束管束讓黃自行離開。

警方說，黃男捏造虛假情節惡意指控，將視承辦員警意願決定是否提出妨害名譽告訴。

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