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疑分心釀禍！國道岡山段暗夜4車連環撞 駕駛一度受困
國道一號北向岡山路段339.7公里處，昨晚9時55分許發生4車撞一團意外，其中兩輛轎車甚至因而失控翻覆，駕駛一度受困車內，警方表示，肇事的39歲呂姓男駕駛疑因分心追撞前車後，又不慎失控衝撞另台車輛，一度受困車內情況危及，整起事故造成3人受傷，所幸皆輕傷送醫。
國道公路警察局指出，呂姓男子駕駛轎車行經該路段時，疑因未注意車前動態，自外側車道追撞前方由38歲吳姓女子的轎車後，呂男又失控衝撞內側車道48歲黃姓男子的轎車，造成呂、黃兩車雙雙側翻於內側車道上；另一邊吳女的車當時因呂男突如其來的追撞，同樣失控擦撞31歲廖姓男子行駛中線車道的廂型車，所幸廖男並未受傷。
整起事故，共造成呂男、吳女及黃男駕駛共3人輕傷送醫，國道公路警察局表示，於接近晚間11時許，四輛事故車皆已拖吊移除，國道全線恢復通車；據警方後續酒測檢驗，4名駕駛皆無酒精反應，至於主要肇事原因，仍待岡山分局調查釐清。
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