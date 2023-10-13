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不買魚機車還停旁邊…魚販火大拿麵湯往他潑 下場慘了
蔡姓男子將機車停在新北市新莊區宏泰市場一處魚攤旁，旋即走到豆漿店買完早餐回來騎車。蔡男覺得魚攤老闆林男正狠瞪著他，隨口穢語嗆罵一句，卻惹火正在吃麵的林男跟著穢語回嗆，雙方爆發拉扯。過程中林男對蔡男潑灑麵湯，蔡男報警處理，雙方互告被帶回派出所，警詢後依法函送法辦。
據了解，蔡姓男子（69歲）上個月28日清晨6時許騎乘一輛機車，來到新北市新莊區自強街37巷宏泰市場，他將機車臨停在一處魚攤旁邊，此時魚攤老闆林男看見出口勸阻一句「車不要停這邊，你移到別處去」蔡男卻不予搭理，自顧自地往附近豆漿店走去。
沒多久，蔡男提著早餐回到機車旁，正準備騎車離開，餘光感覺被林男狠瞪，蔡男怒火油然而升穢語回嗆「看三小」林男被嗆不甘示弱穢語回嗆，雙方爆發肢體衝突。過程中，林男拿起麵湯往蔡男身上潑去，當場潑中蔡男全身濕答答，氣的蔡男打電話報警前來處理。
新莊警方獲報派員趕抵，雙方互不相讓，仍是你一言我一句持續對罵，警方見勸阻無用，雙雙又互提傷害告訴，一併帶回派出所，偵詢時林男坦承朝蔡男身上潑麵湯，但辯稱是蔡男先穢語嗆他。蔡男則覺得林男瞪他又多管閒事，才會「出口成髒」罵他，警詢後依傷害罪嫌將兩人函送法辦。呼籲，民眾應保持理性互相禮讓，若有不法行爲，警方必定依法辦理。
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