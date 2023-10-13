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基隆愛三路下月「車不讓人」科技執法 違規最高罰6千元

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市警交通隊在仁一路及仁二路口間的愛三路段，建置首處「車輛不停讓行人」科技執法設備，目前已建置完成並辦理公告程序，即日起至10月31日止為宣導期，預計11月1日正式啟用執法，最高可罰6000元。

為打造基隆成為行人友善城市，基隆市警察局除推動「行人友善」專案，加強宣導與執法工作外，積極爭取交通部補助，於愛三路段建置轄內首處「車輛不停讓行人」科技執法設備。

交通隊表示，愛三路段為基隆市重要道路節點，特別是仁一路口及仁二路口兩處，鄰近東岸商場及廟口夜市，行人穿越密集且車流量大。

據交通部道安資訊網統計，該2處路口分別為111年易肇事路口第1位31件與第6位17件，總計發生48件交通事故，造成69人受傷，建置科技執法設備，期能嚇阻交通違規，降低事故發生。

依據「道路交通管理處罰條例」第44條第2項規定，汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，將處1200元以上6000元以下罰鍰，呼籲駕駛人行經路口務必減速，停讓行人優先通行，共同保障行人用路安全。

基隆愛三路下月起「車不讓人」科技執法，違規最高6000。圖／交通隊提供
基隆愛三路下月起「車不讓人」科技執法，違規最高6000。圖／交通隊提供
基隆愛三路下月起「車不讓人」科技執法，違規最高6000。圖／交通隊提供
基隆愛三路下月起「車不讓人」科技執法，違規最高6000。圖／交通隊提供
基隆愛三路下月起「車不讓人」科技執法，違規最高6000。圖／交通隊提供
基隆愛三路下月起「車不讓人」科技執法，違規最高6000。圖／交通隊提供
基隆愛三路下月起「車不讓人」科技執法，違規最高6000。圖／交通隊提供
基隆愛三路下月起「車不讓人」科技執法，違規最高6000。圖／交通隊提供

基隆 科技執法 交通部 交通違規

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