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6萬工具遭竊報警11天「沒下文」？警澄清：已鎖定追緝
林姓男子將一批6萬元工具放在貨車內，卻遭竊賊偷走。案經新北市三峽警方受理調閱沿路監視器畫面，鎖定張姓慣竊涉案，正循線追緝張嫌到案說明。林男覺得11天來無下文，質疑警方查辦過於消極，透過臉書社群貼文揶揄「是看不起這小竊案嗎？」對此，三峽警方澄清，偵辦案件不會有大小案區別，已積極查辦追緝中。
據了解，失主林男（49歲）將一批價值6萬元的通訊維修工具（內含錄影主機1組、監視器鏡頭9支、電話主機2台、工具箱2組、檢修小電視1台）放在一輛貨車上，並將車臨停在新北市鶯歌區中正二路上。
這個月2日凌晨3時54分左右，一名頭戴黑色帽、身穿黑衣、短褲的男子，從一輛白色馬自達汽車下來，探頭探腦走到貨車旁邊，確認貨車內有東西可偷，旋即拿出工具花了不到4分鐘就偷走6萬元工具後開車離去。隔天早上林男起床後，發現車上工具不翼而飛，焦急的向三峽警分局二橋派出所報案，警方受理調閱監視器畫面，鎖定慣竊張男涉案循線追緝。
不過，案發逾11天沒有賊人落網訊息，讓林男相當不滿，透過臉書社群貼文揶揄警方「滿11天竟然還沒消息，是看不起這小竊案嗎？」還批警「新北鶯歌辦案效率真讓人擔憂啊~」等話。
對此，三峽警方澄清，偵辦案件不會有大小案區別，經被害人清點財物發現，共損失錄影主機1組、監視器鏡頭9支、電話主機2台、工具箱2組、檢修小電視1台，估計損失約6萬元，目前已鎖定竊嫌身分，正全力緝捕中。
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