快訊

被主嫌看中…「越南李若彤」從頂級紅牌變應召站女主人 極樂生活曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6萬工具遭竊報警11天「沒下文」？警澄清：已鎖定追緝

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

林姓男子將一批6萬元工具放在貨車內，卻遭竊賊偷走。案經新北市三峽警方受理調閱沿路監視器畫面，鎖定張姓慣竊涉案，正循線追緝張嫌到案說明。林男覺得11天來無下文，質疑警方查辦過於消極，透過臉書社群貼文揶揄「是看不起這小竊案嗎？」對此，三峽警方澄清，偵辦案件不會有大小案區別，已積極查辦追緝中。

據了解，失主林男（49歲）將一批價值6萬元的通訊維修工具（內含錄影主機1組、監視器鏡頭9支、電話主機2台、工具箱2組、檢修小電視1台）放在一輛貨車上，並將車臨停在新北市鶯歌區中正二路上。

這個月2日凌晨3時54分左右，一名頭戴黑色帽、身穿黑衣、短褲的男子，從一輛白色馬自達汽車下來，探頭探腦走到貨車旁邊，確認貨車內有東西可偷，旋即拿出工具花了不到4分鐘就偷走6萬元工具後開車離去。隔天早上林男起床後，發現車上工具不翼而飛，焦急的向三峽警分局二橋派出所報案，警方受理調閱監視器畫面，鎖定慣竊張男涉案循線追緝。

不過，案發逾11天沒有賊人落網訊息，讓林男相當不滿，透過臉書社群貼文揶揄警方「滿11天竟然還沒消息，是看不起這小竊案嗎？」還批警「新北鶯歌辦案效率真讓人擔憂啊~」等話。

對此，三峽警方澄清，偵辦案件不會有大小案區別，經被害人清點財物發現，共損失錄影主機1組、監視器鏡頭9支、電話主機2台、工具箱2組、檢修小電視1台，估計損失約6萬元，目前已鎖定竊嫌身分，正全力緝捕中。

新北市鶯歌區中正二路一輛貨車車內6萬元工具遭竊，失主批警報案11天還沒有竊賊下落，質疑警方大案小辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區中正二路一輛貨車車內6萬元工具遭竊，失主批警報案11天還沒有竊賊下落，質疑警方大案小辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區中正二路一輛貨車車內6萬元工具遭竊，失主批警報案11天還沒有竊賊下落，質疑警方大案小辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區中正二路一輛貨車車內6萬元工具遭竊，失主批警報案11天還沒有竊賊下落，質疑警方大案小辦。記者曾伯愷／翻攝

監視器 社群 偷竊

延伸閱讀

美緊縮AI晶片銷陸將定案 相關規定進行最終審核

2023年OLED監視器出貨量估年增323% 集邦：明年出貨量將超過百萬台

製造業無薪假降溫？半導體設備、金屬工具等四業者再通報460人

新北三峽工廠火警36消防車馳援 廠內僅堆紙箱火勢已撲滅

相關新聞

影／雲林賓士車闖紅燈高速撞飛機車 被撞女馬上起身嚇壞路人

雲林縣虎尾鎮158縣外環道昨天傍晚一輛白色賓士小客車闖紅燈，高速之下撞上兩名機車騎士，2人當被撞得彈飛半空重摔而下，超幸...

不買魚機車還停旁邊…魚販火大拿麵湯往他潑 下場慘了

蔡姓男子將機車停在新北市新莊區宏泰市場一處魚攤旁，旋即走到豆漿店買完早餐回來騎車。蔡男覺得魚攤老闆林男正狠瞪著他，隨口穢...

基隆愛三路下月「車不讓人」科技執法 違規最高罰6千元

基隆市警交通隊在仁一路及仁二路口間的愛三路段，建置首處「車輛不停讓行人」科技執法設備，目前已建置完成並辦理公告程序，即日...

6萬工具遭竊報警11天「沒下文」？警澄清：已鎖定追緝

林姓男子將一批6萬元工具放在貨車內，卻遭竊賊偷走。案經新北市三峽警方受理調閱沿路監視器畫面，鎖定張姓慣竊涉案，正循線追緝...

鋼珠彈槍襲五股某社區…三戶民宅玻璃碎裂 警鎖定追嫌

新北市五股區五福路一棟社區大樓，昨天上午遭人持空氣槍射擊，造成社區內有三戶民宅玻璃碎裂。蘆洲警方獲報派員到場，於受害住戶...

澎湖著名海鮮餐廳傳火警！黑煙狂竄衝上空中 起火原因待查

澎湖縣馬公市著名的海鮮餐廳「紅瓦小棧」今傍晚近5時許傳火警，因廚房油鍋起火，波及瓦斯爐和抽油煙機，濃濃黑煙從窗戶竄出，消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。