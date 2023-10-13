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影／A柱擋住駕駛視線…婦人過馬路遭汽車左轉撞上 骨折緊急送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市張姓女子今天開車行經新店區檳榔路左轉北新路，疑A柱擋住視線，不慎撞上走在行人穿越道上過馬路林姓婦人，造成林婦右腿骨折送醫，張女酒測值為零。

新店警方今天上午10時53分獲報，新店區北新路一段、檳榔路口發生交通事故，有人受傷，警方與救護人員迅速趕抵，發現張姓女子（57歲）當時開車行經新店區檳榔路，因路口號誌由紅轉綠，跟著前車左轉北新路一段，未注意車前狀況，加上疑似A柱擋住視線，不慎撞上走在行人穿越道上過馬路的65歲林姓婦人，造成林婦手腳多處擦挫傷、右腿骨折送醫。

據了解，張女當時是開車返家途中，受傷的林姓婦人則是要過馬路到面路口坐公車前往台北市，而張女的酒測值經檢測為零。

警方呼籲駕駛用路人在路口轉彎時，應減速慢行，同時注意並禮讓行人穿越馬路，避免類似憾事發生。

新北市張姓女子今天開車行經新店區檳榔路左轉北新路，疑A柱擋住視線，撞上走在行人穿越道上過馬路林姓婦人，造成林婦右腿骨折送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓女子今天開車行經新店區檳榔路左轉北新路，疑A柱擋住視線，撞上走在行人穿越道上過馬路林姓婦人，造成林婦右腿骨折送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓女子今天開車行經新店區檳榔路左轉北新路，疑A柱擋住視線，撞上走在行人穿越道上過馬路林姓婦人，造成林婦右腿骨折送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓女子今天開車行經新店區檳榔路左轉北新路，疑A柱擋住視線，撞上走在行人穿越道上過馬路林姓婦人，造成林婦右腿骨折送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓女子今天開車行經新店區檳榔路左轉北新路，疑A柱擋住視線，撞上走在行人穿越道上過馬路林姓婦人，造成林婦右腿骨折送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓女子今天開車行經新店區檳榔路左轉北新路，疑A柱擋住視線，撞上走在行人穿越道上過馬路林姓婦人，造成林婦右腿骨折送醫。記者王長鼎／翻攝

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