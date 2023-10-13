快訊

基層受不了「淫威虐政」…高雄多區衛生所爆離職潮 陳其邁認了

內湖驚傳槍響！勇警追拒捕車連開2槍 負傷逮人查獲各式毒品

外國人也在內？哈瑪斯聲稱「以色列空襲炸死13名人質」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6人持玩具手槍逼問毆打5小時 老闆欠債500萬竟連累3員工

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

一名楊姓債權人請6名男子協助討債，今年6人帶著玩具手槍、鐵鎚等物在債務人公司樓下徘徊，堵到一名債務人的員工下樓，誆稱他們是調查局人員，將人帶上車在附近繞行，接著下車指示員工開門，並到債務人辦公室內逼問、毆打、限制3名被害員工行動約5小時，直到有人報案後警方到場處理。台北地檢署今偵結，依涉犯妨害自由罪嫌，起訴林、夏、張、陳、曾、廖等6人。

據了解，楊曾借款500萬元給3名被害人的老闆，雙方因產生債務糾紛，楊找來6名男子協助討債，6人在通訊軟體創設名為「成功必勝」的群組，討論追債手法及細節事項。

今年3月3日晚間，6人先在債務人台北市民生東路的公司大樓一樓附近徘徊，恰好堵到一名該公司員工下樓，6人向員工誆稱他們是調查局人員，便把該名員工帶上車，繞行周圍街區，在車內逼問員工關於債務人的資訊未果，隨後6人下車、手持空氣槍抵住員工腰際，指示員工輸入大門密碼開門，員工輸入錯誤挨打後，才進入辦公室。

檢察官指出，當時辦公室還有兩名員工，6人拿出隨身攜帶的玩具槍、空氣槍、辣椒水、甩棍、小刀、手銬、束帶、頭套及鐵鎚等物，毆打並控制3名員工行動約5至6小時，討債6人也試圖透過3名員工手機找出債務人下落，但未有線索，直到有相關人士向警方報案後，數人才移至警局。

據了解，起先3名員工因受威脅，不敢向警方說明事件經過，直到警方隔離雙方人馬，被害員工才向警方坦承。案件移送至北檢偵辦，檢方認定從事討債的林、夏、張、陳、曾、廖6人涉犯刑法妨害自由，提起公訴。

玩具手槍。示意圖。圖／聯合報系資料照片
玩具手槍。示意圖。圖／聯合報系資料照片

債務 討債

延伸閱讀

高雄男因這「興趣」網購零件被罰5萬元 判刑7年2月

曼谷暹羅百麗宮槍擊案14歲犯嫌 面臨預謀殺人等5項指控

亞運射擊／10公尺手槍女團奪銅 「證件妹」吳佳穎挺進決賽

亞運射擊／25公尺手槍第8作收 吳佳穎續拚10公尺空氣手槍

相關新聞

影／雲林賓士車闖紅燈高速撞飛機車 被撞女馬上起身嚇壞路人

雲林縣虎尾鎮158縣外環道昨天傍晚一輛白色賓士小客車闖紅燈，高速之下撞上兩名機車騎士，2人當被撞得彈飛半空重摔而下，超幸...

單親媽外出憂5歲女搗蛋…竟鐵鍊套脖關浴室 女童嚇喊「阿伯救我」

高雄李姓單親媽媽為了賺錢養家，怕5歲女兒獨自在家會發生意外，竟把鐵鍊套住女兒脖子，將她關在浴室。高市社會局說，家長如有臨...

影／A柱擋住駕駛視線…婦人過馬路遭汽車左轉撞上 骨折緊急送醫

新北市張姓女子今天開車行經新店區檳榔路左轉北新路，疑A柱擋住視線，不慎撞上走在行人穿越道上過馬路林姓婦人，造成林婦右腿骨折...

6人持玩具手槍逼問毆打5小時 老闆欠債500萬竟連累3員工

一名楊姓債權人請6名男子協助討債，今年6人帶著玩具手槍、鐵鎚等物在債務人公司樓下徘徊，堵到一名債務人的員工下樓，誆稱他們是調查局人員...

鼻頭海域釣客落海漂300米 幸好有救生衣救起送醫僅擦傷

新北市瑞芳區鼻頭海域今天上午一名20多歲釣客落海，被漂離岸約300公不，幸好有穿著救生衣，消防船艇下船將人拉上船送回岸上...

婚攝弄爆消防灑水頭3客房遭殃 慘遭判賠酒店113萬餘元

鄭姓男子去年在台北市士林區「萬麗酒店」拍攝婚禮攝影，將衣架懸掛客房天花板的消防灑水頭上，導致灑水頭破裂、設備放水，連帶3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。