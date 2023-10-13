6人持玩具手槍逼問毆打5小時 老闆欠債500萬竟連累3員工

一名楊姓債權人請6名男子協助討債，今年6人帶著玩具手槍、鐵鎚等物在債務人公司樓下徘徊，堵到一名債務人的員工下樓，誆稱他們是調查局人員，將人帶上車在附近繞行，接著下車指示員工開門，並到債務人辦公室內逼問、毆打、限制3名被害員工行動約5小時，直到有人報案後警方到場處理。台北地檢署今偵結，依涉犯妨害自由罪嫌，起訴林、夏、張、陳、曾、廖等6人。

據了解，楊曾借款500萬元給3名被害人的老闆，雙方因產生債務糾紛，楊找來6名男子協助討債，6人在通訊軟體創設名為「成功必勝」的群組，討論追債手法及細節事項。

今年3月3日晚間，6人先在債務人台北市民生東路的公司大樓一樓附近徘徊，恰好堵到一名該公司員工下樓，6人向員工誆稱他們是調查局人員，便把該名員工帶上車，繞行周圍街區，在車內逼問員工關於債務人的資訊未果，隨後6人下車、手持空氣槍抵住員工腰際，指示員工輸入大門密碼開門，員工輸入錯誤挨打後，才進入辦公室。

檢察官指出，當時辦公室還有兩名員工，6人拿出隨身攜帶的玩具槍、空氣槍、辣椒水、甩棍、小刀、手銬、束帶、頭套及鐵鎚等物，毆打並控制3名員工行動約5至6小時，討債6人也試圖透過3名員工手機找出債務人下落，但未有線索，直到有相關人士向警方報案後，數人才移至警局。

據了解，起先3名員工因受威脅，不敢向警方說明事件經過，直到警方隔離雙方人馬，被害員工才向警方坦承。案件移送至北檢偵辦，檢方認定從事討債的林、夏、張、陳、曾、廖6人涉犯刑法妨害自由，提起公訴。