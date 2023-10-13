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鼻頭海域釣客落海漂300米 幸好有救生衣救起送醫僅擦傷
新北市瑞芳區鼻頭海域今天上午一名20多歲釣客落海，被漂離岸約300公不，幸好有穿著救生衣，消防船艇下船將人拉上船送回岸上，雙手擦挫傷，意識清醒，送基隆長庚醫院。
消防局表示，上午10時55分獲報，新北市瑞芳區鼻頭海域一名釣客落海，民眾發現他有穿救生衣，離岸已有300公尺遠。消防人員到場發現男子漂在水面上，但有穿救生衣，現場浪高約2到3米，11時38分海巡船艇將患者拉起，出動瑞芳中隊、瑞芳、瑞亭分隊，14車21人前往救援。
第六大隊大隊長羅億田表示，近期海域、岸際水文潮汐變化大，加上上東北季風影響，民眾從事水域遊憩活動時，應謹慎小心並結伴同行。進行釣魚活動穿著救生衣可以大幅提升獲救率。
羅億田呼籲釣客釣魚時務必穿著救生衣、釘鞋，出發前查看潮汐資料、注意礁石濕滑，如果沒帶救生衣，可至鄰近的消防分隊、派出所、岸巡安檢所等免費借用。
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