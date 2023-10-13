婚攝弄爆消防灑水頭3客房遭殃 慘遭判賠酒店113萬餘元

鄭姓男子去年在台北市士林區「萬麗酒店」拍攝婚禮攝影，將衣架懸掛客房天花板的消防灑水頭上，導致灑水頭破裂、設備放水，連帶3間客房設備、裝潢損壞，酒店提告求償，士林地院審理後判賠113萬2292元及利息。

判決指出，萬麗酒店主張，鄭男受雇柯男從事婚禮攝影，去年9月16日在萬麗酒店內拍攝，將衣架掛在906客房天花板消防灑水頭上，未料灑水頭爆裂，啟動灑水設備，導致906、905、806客房內外設備及裝潢毀損，也使萬麗酒店須賠償受影響的房客，萬麗酒店事後提告求償修繕費55萬3469元、房客補償費5萬1473元、營業損失52萬7350元等，共113萬2292元。

柯男具狀主張，他是奧視行銷公司的攝影師，鄭男則非「奧視」員工，可自行決定是否承接攝影工作，「奧視」及柯男，對鄭男無指揮監督及從屬關係。

鄭男則主張，其行為與萬麗酒店受損無相當因果關係，他無故意或過失，不應負損害賠償責任；萬麗酒店所提修繕費並非回復原狀必要費用；縱須負賠償責任，房客補償費及營業損失也無理由；修繕金額應考量設備折舊；萬麗酒店針對損害發生或擴大也有過失。

法官認為，消防灑水設備用於滅火，啟動後將觸發鄰接設備放水，有效滅火，且不可能在短時間內人為停止，不當啟動設備必導致放水區物品損害；此案灑水器啟動，是鄭男將衣架懸掛灑水頭上，灑水頭因不明原因爆裂所致，此違反常理舉動雖非故意仍屬重大過失，應負過失侵權行為損害賠償責任。

經查相關通訊軟體對話紀錄，柯男與配偶在「奧視」工作，將案件指派鄭男，曾主動提供活動流程，要求鄭男依程序拍攝，並非鄭男自行與客戶接洽，應認兩人有雇傭關係。