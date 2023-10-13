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國中生被球棒爆頭倒地送醫 謝國樑：強力鎮壓校園暴力

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市某國中傳出疑似霸凌案件，兩名學生因在校內發生口角衝突，再相約到校外對打決鬥，兩人以球棒、徒手互打，較高大的學生閃過多次球棒攻擊，但最後仍被球棒擊中頭部瞬間倒地送醫。市長謝國樑今天說，他看到影片感到難過、憤怒，警方會強力鎮壓校園暴力犯罪。

謝國樑說，對此校園事件，他感到很難過及憤怒，這個事情發生在10月4日，他是在6日下午接獲通報，8日他取得事故中打人的影片，下周將會同少年隊到學校討論此事，並了解後續的改善作為。

謝國樑表示，在基隆少年事件處理法絕對不會成為少年犯罪的溫床，對於有必要的少年犯罪，會依法進行必要的處理；另外，學校的通報機制及訊息揭露要大幅改善，過去也有發生過霸凌事件，但學校通常想要息事寧人，盡量不要通報、報警。

謝國樑指出，他覺得目前學校未來有必要從制度來檢討，要把學校發生過的紛爭，都要有申報的機制，透明通報才能妥善處理，下周和少年隊到該校開完會後，會擬具「糾紛申報機制」。

謝國樑並說，不管是一般罪犯或少年犯罪，基隆市都會強力鎮壓，不會讓基隆產生更多的暴力跟犯罪。

該起少年事件，兩方學生因在校內爆言詞衝突，互不相讓，後來相約下課後到附近河邊談判，其中一方有多名學生助陣，單獨赴約的一名學生被球棒猛力一揮擊中頭部下巴，當場倒地被送醫。警方到場將現場涉案3國中生依少年事件處理法移送法院審理，法官審理後都責付家長帶回。

另6名在旁邊助勢的並未動手，事後離去非現行犯，警方都已通知到案依少年事件處理法函送少年法庭。

學校表示，案發後由由警方調查處理，進入司法程序，學校也通報教育處校安事件，並啟動相關輔導機制，並協助家長相關需求。校方調查並非長期霸凌的情況，而是因為有衝突而引發此事件。

市府教育處指出，已啟動調查程序，了解案發及處理過程，除配合警方處理，也將持續協助家長了解霸凌處理程序，市府維護家長後續救濟權益，並持續提供學生就學穩定及教育輔導。受傷學生顏面疑受損，頭部也有傷勢，目前已出院。

國中生被球棒爆頭倒地送醫，謝國樑：強力鎮壓校園暴力。記者游明煌／攝影
國中生被球棒爆頭倒地送醫，謝國樑：強力鎮壓校園暴力。記者游明煌／攝影

謝國樑 霸凌 國中生

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