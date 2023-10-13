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過馬路遭撞擊 婦人被壓車底無呼吸心跳送醫救回
花蓮縣曾姓女子今晨駕車在壽豐鄉中興街左轉中山路時，撞及林姓婦人，林婦被壓在車底，幸好消防人員趕到，使用油壓撐高器將車頂高，將人救出，但婦人已失去呼吸心跳，送慈濟醫院搶救後恢復心跳，仍在醫院治療。警方調查，曾女沒有酒駕，初判肇因是轉彎車輛未禮讓行人，正釐清事發原因。
32歲的曾姓女子今天清晨6時16分，駕駛白色小客車，沿壽豐鄉中興街左轉中山路口時，撞到61歲的林姓婦人。
花蓮縣消防局表示，壽豐消防分隊獲報趕到，發現林姓婦人被壓在小客車車底，沒有呼吸心跳，立即使用油壓撐高器把車子頂高，將她救出，現場施以心肺復甦術、插管給藥等急救措施，並送花蓮慈濟醫院搶救後，恢復心跳。
吉安警分局豐田所長鄒青雲、警員林明義到場處理，初步調查，曾姓駕駛和林姓婦人酒測值均為0，初判小客車未禮讓行人。
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