影／桃園又見行人地獄！女子走斑馬線遭撞 雙手推車頭來不及
為了擺脫台灣的「行人地獄」惡名，政府自今年6月30日起實施新法，對於車輛不禮讓行人祭出重罰，不過，桃園市桃園區國際路與慈文路口，昨天中午卻又發生行人走在行穿線上，仍被左轉車輛撞飛的意外，桃市警桃園分局今天說明，經清查相關紀錄，發現這起車禍並未報案，研判駕駛應與被撞飛的女子當場和解，不過仍將追究這名「車不讓人」駕駛的相關責任。
Line社群「社會事新聞影音」今天上午以「10/12 11:22 桃園市桃園區國際路二段慈文路口是鬼遮眼嗎？」為題，po出1則長度約42秒、車行的監視器影片，內容顯示，昨天中午11點22分有名一身黑衣黑褲、體態豐腴的長髮女子，站在國際路二段某家車行前準備過馬路，待綠燈亮起，女子踏上斑馬線不到9秒，1輛左轉的白色休旅車未減速慢行，直往女子撞去，女企圖跳開未果，一度趴在車頭上，隨即遭休旅車撞擊，飛出鏡頭外。
桃園分局交通組巡官程克強說明，經查這起案件尚未接獲報案，審視影片內容，白色休旅車駕駛未禮讓行人發生事故，已違反道路交通管理處罰條例第44條規定，若導致行人受傷，可處新臺幣7200元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年，警方後續將依法舉發。自今年初截至本月12日止，桃園分局已告發駕車不停讓行人達3500件，後續仍將持續強力執法，防制行人事故發生。
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